“Fete de lu presutte de Faite”. Nell’incantevole Bosco di Faeto si celebra il maiale nero

Fervono i preparativi per La “Fete de lu presutte de Faite” in programma domenica 6 agosto nell’incantevole cornice del Bosco di Faeto e che si caratterizza oltre che per la possibilità di degustare il prosciutto di maiale nero e altre prelibatezze come lardo, pancetta, capocollo, salsiccia secca, soppressata, per le tante animazioni proposte. Tutto inizia alle 11,30 con un dj set nel bosco dove alle 17,30 si attende l’esibizione di Eusebio Martinelli e i Gipsy Orkestar. Alle 22,00 nella piazza Rubino in paese il concerto de “Io e i Gomma Gommas”.

La giornata di festa è animata anche da un mercatino di prodotti tipici e artigianali, allestito a cura degli produttori locali e da visite guidate ai siti di maggiore interesse storico-culturale-naturalistico: dalla Chiesa del SS Salvatore ai perccorsi aturalistici costeggiati di sorgenti e fontane. L’organizzazione è di FC LAB.