Cappuccini rischiano di scomparire? “Mancanza di nuove vocazioni e invecchiamento dei frati”

“Sono presenti situazioni di difficoltà delle nostre Province in Europa e in Italia, compresa quella di Foggia, per la mancanza di nuove vocazioni e l’invecchiamento dei frati”. Così Roberto Genuin, ministro generale dell’Ordine dei frati minori cappuccini di Roma, in una lettera inviata al sindaco di Larino Giuseppe Puchetti sulla vicenda legata alla chiusura dello storico convento frentano. “Il Governo della Provincia, a cui spetta ogni decisione, in comunione con l’Assemblea dei frati capitolari, dopo il necessario discernimento, ha quindi assunto impegni e preso provvedimenti che investono le presenze dei frati sul territorio – prosegue Genuin nella missiva -. Da quanto riferitomi, si tratta di un accorpamento del convento di Larino con quello di Termoli. E per quanto riguarda i servizi prestati finora dai frati a Larino, si cercherà di assicurare da Termoli la continuità delle opere che, da tanti anni, sono a servizio dei poveri e di aiuto alla società civile”.

Sulla questione il primo cittadino di Larino Puchetti, pur ringraziando il ministro generale di Roma, sottolinea come “nel paese frentano sia presente l’Hospice per la cura dei malati terminali anche da fuori regione, fiore all’occhiello della sanità regionale. Finora proprio i frati del convento, in tutto quattro, avevano assicurato l’assistenza spirituale continua, insieme a quella sanitaria, in modo straordinario”. Sempre Puchetti evidenzia come:”realtà del Molise e limitrofe della provincia di Foggia di 800 e 1500 abitanti abbiano a disposizione più frati, dai 3 ai 4, e una struttura storica come quella di Larino viene destinata a chiudere. Il problema si potrebbe risolvere trasferendo un religioso dalle comunità più piccole dove operano almeno 4 frati verso la cittadina frentana. Per questo tale decisione non è comprensibile”. (Ansa)