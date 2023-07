Gargano: Sp 53 bis in condizioni pietose, i residenti: “In caso di incendio non avremmo vie d’uscita”

La Sp 53 bis è una vecchia arteria che collega il lungomare di Vieste alla statale 89, una eventuale via di fuga in caso di calamità naturali. Ma, almeno per ora, è off limits. Da diversi anni chiusa al traffico per motivi di sicurezza. La utilizzano solo i frontisti e chi deve raggiungere il complesso residenziale Rucci-Cupari. E sono proprio coloro che hanno casa o attività commerciali in questa zona situata a 5 chilometri dall’abitato di Vieste a chiedere di ripristinare al più presto il tratto di strada in questione.

Con le nostre telecamere siamo andati sul posto dove abbiamo incontrato alcuni condomini come la signora Monica. “È da anni che io e tutti gli altri condomini del Residence inviamo raccomandate e segnalazioni tramite pec alla Provincia di Foggia, affinché venga ripristinata la strada che si trova in pessime condizioni sia per il manto stradale ormai inesistente, voragini causate dalla pioggia e la vegetazione boschiva che sta ingoiando tutta la carreggiata. Dopo l’incendio verificatosi a Baia San Felice le nostre preoccupazioni si sono accentuate. U mezzi di soccorso si rifiutano di percorrere questa strada e nemmeno l’ambulanza arriva. Anche chi deve fare una consegna di mobili o elettrodomestici si tira indietro. Confidiamo nel dottor Nobiletti in qualità di presidente della Provincia di Foggia e di sindaco di Vieste”.

Su quella strada ci sono anche attività imprenditoriali come quella di Antonio Maggiulli. “Noi abbiamo un’officina di infissi, trasportiamo finestre, porte, e a causa delle buche i vetri si rompono. Chiediamo semplicemente una strada in tutta sicurezza”.

Al comitato risponde Giuseppe Nobiletti in qualità di presidente della Provincia di Foggia. “I lavori di messa in sicurezza dell’intero tratto della sp 53 bis sono stati inseriti nel CIS Capitanata grazie ad una recente modifica, e solo una settimana fa abbiamo avuto l’autorizzazione a presentare la progettazione anche per la 53 bis. Per realizzare questa strada ci vogliono ben 31 milioni di euro che ovviamente la Provincia non ha e che gioco forza deve ottenerli tramite il CIS. Se la Provincia avesse a disposizione queste risorse sarebbe mia cura rifare subito quella strada. Tuttavia posso impegnarmi per rifare in maniera provvisoria alcuni tratti di questa strada. Già nel mese di agosto realizzeremo un piccolo tratto di circa 800 metri. Pensate che le risorse che ci trasferisce lo Stato sono davvero ridicole: per la manutenzione dell’intera rete viaria della provincia di Foggia abbiamo a disposizione appena un milione e duecentomila euro. Somma irrisoria con la quale non riusciamo a fare nemmeno le strade del comune di Vieste. Condivido lo sfogo dei residenti che ho anche incontrato e ribadito che da parte mia ci sarà tutto l’impegno possibile per il ripristino della strada”.