Infermiere del “Riuniti” di Foggia muore a 30 anni, colleghi sotto shock: “Ragazzo d’oro”

Non ce l’ha fatta Stefano Pio Vasallucci, 30enne infermiere della Terapia Intensiva presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Si è dovuto arrendere al male che lo aveva colpito improvvisamente circa un anno fa. A nulla sono serviti gli interventi del papà infermiere e di medico, infermiere e soccorritori del Servizio 118.

Stefano Pio è salito al cielo intorno alle ore 13 di ieri confortato dal calore e dall’affetto dei suoi cari, a cominciare dai suoi genitori. Era nativo di San Marco in Lamis (FG) ed era iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Foggia, OPI che si associa al dolore di quanti lo hanno amato e conosciuto nella vita privata e sul lavoro.

“Ha finito di soffrire e ora sicuramente si sarà messo all’opera nel paradiso dei sanitario comunque là dove la sua anima è peregrinata. Era una persona affabile e sempre disponibile, un collega invidiato per la sua bontà d’animo e per la sua preparazione – dicono da Assocare News -. Lo ricordano tutti come un ragazzo d’oro”. “Fai buon viaggio Stefano Pio e salutaci tutti i colleghi che incontrerai lassù”.