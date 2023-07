“La città illuminata”, a Foggia proseguono i seminari di antimafia sociale dell’associazione Panunzio

Continuano gli appuntamenti estivi con i seminari formativi organizzati dall’ dall’associazione “Giovanni Panunzio * Eguaglianza Legalità Diritti” di Foggia. Lunedì 31 luglio, a partire dalle ore 19.00, presso la sede dell’associazione in Via Scillitani n. 2 a Foggia, il presidente Dimitri Cavallaro Lioi si confronterà su “La città illuminata. Percorsi creativi e temi di antimafia sociale” con Andrea Pontone, presidente AVL e Mariangela Conte, attrice e regista del Teatro della Polvere”.

“Dopo il successo della ‘settimana della legalità’ – sottolinea Dimitri Cavallaro Lioi – che dal 10 al 15 luglio ha visto confrontarsi esperti sulla storia delle mafie e sulle alleanze di antimafia in Capitanata, abbiamo deciso di dedicare un approfondimento al tema dei percorsi creativi e dell’antimafia sociale, azioni necessarie per sensibilizzare ed educare i cittadini alla legalità e al contrasto delle attività criminali. In particolare, ci soffermeremo sul potere del teatro e delle discipline dello spettacolo nel processo di diffusione della cultura della bellezza e del bene comune”.

L’appuntamento rientra tra le attività di “Giro di B.O.A. (Bellezza Organizzata Antimafia) – Il ponte solidale della Memoria”, progetto vincitore dell’Avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” della Regione Puglia.

“Giro di Boa” è un’iniziativa progettuale nata in seno alla Consulta per la legalità provinciale e si sta sviluppando grazie ad una serie di seminari e laboratori, con la coprogettazione degli Enti del Terzo Settore associati e con gli enti pubblici coinvolti.

Sono partner del progetto gli istituti scolastici “Pacinotti”, “Giannone-Masi”, “Blaise Pascal”, “Notarangelo-Rosati” e “Altamura-Da Vinci”, la Provincia di Foggia, il Comune di Foggia, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, il Teatro Pubblico Pugliese, il CSV Foggia, il Centro di Giustizia Minorile e di comunità di Puglia e Basilicata, il Polo bibliomuseale di Foggia “La Magna Capitana”, Fare ambiente M.E.E. Foggia, Capitanata Futura, Rotary club “Foggia U. Giordano”, A.C.L.I. provinciale di Foggia, A.R.C.I. comitato provinciale di Foggia, Cicloamici, Legambiente circolo “Gaia”, Fondazione Buon Samaritano. La cittadinanza è invitata a partecipare al seminario di approfondimento.