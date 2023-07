Coppia aggredita e morsa da un lupo. Stefano: “Non dormo più”. Parte la caccia all’animale

“Non riesco a dormire, ho attacchi di ansia”, così al Tg1 il giovane Stefano Di Benedetto (in foto), 20enne di Lucera dopo essere stato aggredito da un lupo sulla spiaggia di Vasto Marina mentre passeggiava con un’amica 18enne, in piena notte, nella ridente località abruzzese. Il caso è stato ripreso da numerose testate nazionali.

“Sono stato morso alla coscia destra e alla coscia sinistra, probabilmente era un lupo con la rabbia per la sua iperattività – ha raccontato a l’Immediato -. Ho preso un lettino per usarlo da scudo e indietreggiando lentamente in modo da affrontare il lupo senza causarmi ulteriori lesioni. La mia compagna è riuscita a fuggire, mentre io ho temporeggiato tenendo occupato il lupo per una mezz’ora interminabile. Ad un certo punto ha fatto uno scatto velocissimo, ha raggiunto la mia compagna che e le ha morso l’avambraccio e il gluteo. Dopo un’ora siamo riusciti ad abbandonare la spiaggia, abbiamo raggiunto la strada insanguinati vedendo il lupo in lontananza che continuava a darci la caccia. Abbiamo chiamato i soccorsi e siamo andati in ospedale”. Ora Stefano sta seguendo una terapia antitetano e antirabbia e non riesce a camminare bene.

Un racconto choc che ha sconvolto la comunità vastese già colpita da altri episodi simili nelle scorse settimane. In queste ore il sindaco Francesco Menna ha preso un provvedimento: “Ho fatto un’ordinanza che abbraccia tutto e tutti e consente di muoversi per prendere questo canide riconducibile a un lupo”.