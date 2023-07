Bonini e Foschini: “Terra insanguinata dai clan. Siamo ben lontani dal giorno della liberazione”

Carlo Bonini e Giuliano Foschini tra gli ospiti più seguiti al Libro Possibile di Vieste. Entrambi giornalisti di Repubblica, il primo nei panni di vice direttore, hanno incontrato il numeroso pubblico di Marina Piccola per parlare del loro libro “Ti Mangio il Cuore”. “Il libro è stato arricchito di un nuovo capitolo in cui raccontiamo quelli che sono stati gli sviluppi degli ultimi due anni nella terra del Gargano. Da quando ci siamo imbarcati in questo lavoro di ricerca e di scrittura del libro, e lo diciamo con piacere, in questa terra molte cose sono rimaste le stesse ma molte altre sono cambiate. Crediamo che questa terra oggi si senta meno sola di quanto non si sentisse sette otto anni fa. Ovviamente non basta perché è una terra che continua ad essere insanguinata dai clan. Siamo ben lontani dal giorno della liberazione”.

Bonini ha commentato anche il record che la provincia di Foggia detiene per numero di consigli comunali sciolti per mafia, ben sei. “Lo scioglimento è la dichiarazione di fallimento, è la bancarotta della politica che evidentemente non ha anticorpi sufficienti o non ha la forza necessaria a resistere all’aggressione spaventosa dei clan o quando addirittura è espressione diretta”.

Foschini risponde a quanti non gradiscono che si parli di mafia in questa provincia. “Ma che dite, purtroppo la mafia qui esiste e rappresenta una delle principali emergenze. Non bisogna avere paura a dire che a Foggia la mafia esiste, anche se poi fortunatamente è la minoranza delle persone che però soffoca la maggioranza della gente”.