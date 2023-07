Cartello della droga, pizzo ai costruttori e quel tranello al poliziotto. Le carte di “Game Over” sulla mafia foggiana

Le estorsioni alle imprese

Non solo droga, come è chiaro che sia. Da sempre i clan foggiani puntano fortemente sulle estorsioni a carico degli imprenditori locali. “Dobbiamo andare dove stanno tutti i costruttori – diceva Tizzano ad Aprile -. Se li acchiappiamo là, una ventina là, dieci là e ce li dividiamo. Adesso ci siamo messi in moto Alessà, ieri e oggi io e quel ragazzo, Ernesto, ieri abbiamo preso la piscina comunale. Le 500 euro da M. e le 500 dall’altra parte e i costruttori ve li state prendendo. Solo D. ha detto mo te li porto… ha detto sono 3800 euro, mo te li porto ogni tre mesi… Alle altre parti dovete andare voi”.

Le informazioni online

Curiosità, nel commentare le vicende di mafia, alcuni degli intercettati facevano riferimento ad articoli de l’Immediato, come nel caso dell’arresto di Rocco Moretti nel 2017.

Aprile: “A chi è che hanno arrestato?”. Spiritoso: “al ‘Porco’, com’è? (Rocco Moretti, ndr)”. Aprile: “Ah eh si, sta scritto su ‘l’Immediato’ (testata giornalistica locale, ndr)”.

“I conversanti – ricorda l’ordinanza – fanno riferimento al fermo di indiziato di delitto operato in data 9 ottobre 2017 per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso ai danni dell’imprenditore Lazzaro D’Auria“.

Spiritoso: “Tu lo sapevi?”. Aprile: “Che cosa che lo avevano arresto?”. Spiritoso: “Il terreno… il quello… il quell’altro… noi non sapevamo niente”. Aprile: “E che ne sapevo …che vado appresso a lui?”. Spiritoso: “Perciò… hai capito o no?”. Tizzano: “Dai non sapevamo niente… stai zitto”.

La testata viene citata anche in un’altra circostanza, forse relativa ad un agguato ad Apricena presumibilmente della mafia garganica. Aprile: “Hai visto oggi l’Immediato? (abbassa fortemente il tono di voce)… Apricena”. Sardella: “E, da mo che è uscito sono due o tre giorni fa che è uscito questo fatto”. Aprile: “Si, hai capito che dicono chi è stato?”

I nomi

Sono 82 le persone raggiunte da misura cautelare in carcere: Ciro Albanese detto “Pipistrello”, 31 anni, Alessandro Aprile alias “Skiattamurt”, 39 anni, Francesco Battiante, 26 anni, Vincenzo Bevilacqua detto “Sgangà”, 30 anni, Angelo Bruno detto “Il pirata”, 55 anni, il suo omonimo Angelo Bruno detto “La ciotta”, 36 anni, Carmine Bruno alias “Uba Uba”, 48 anni, Giuseppe Bruno alias “Il cacato”, 31 anni, l’omonimo Giuseppe Bruno, 57 anni, Leonardo Bruno, 35 anni, Marianna Bruno detta “La lesbica”, 46 anni, Roberto Bruno detto “Robertino”, 28 anni, Vincenzo Bruno detto “Enzuccio il cantante” 40 anni, Giuseppe Caggiano, 53 anni, Luciano Calabrese detto “Cupptill”, 24 anni, Nicola Cannone, 33 anni, Ciro Carretta, 38 anni, Francesco Carretta, 50 anni, Anna Catalano detta “La zia in campagna”, 77 anni, Marcello Cavallone alias “Il fornaio”, 52 anni, Filippo Ciavarella, 37 anni, Francesco Compierchio detto “Franchin U Nerg”, 67 anni, Arnaldo Consalvo detto “Nanduccio”, 40 anni, Michele Consalvo alias “Mezza Lingua”, 54 anni, Michele Consalvo detto “Autosalone”, 39 anni, Domenico D’Angelo, 40 anni, Fabio Ciro De Leo, 47 anni, Michele De Leo alias “La Siccia”, 47 anni, Pietro Del Carmine detto “Pierino del Lavaggio”, 37 anni, Leonardo Di Noio, 39 anni.

E ancora: Armando Ferraretti, 50 anni, Giuseppe Folliero, 29 anni, Ciro Francavilla detto “Capellone”, 49 anni, suo fratello Giuseppe detto “Pino Capellone”, 45 anni, Gioacchino Frascolla, 38 anni, Antonello Frascolla, 33 anni, Vincenzo Fratepietro detto “Enzo Cerottino”, 54 anni, Marco Gelsomini detto “Marcucc U Ner”, 37 anni, Luca Gesualdo, 42 anni, Salvatore Gesualdo, 37 anni, Marco Grasso detto “Cacchiol”, 38 anni, Giuseppe La Gatta alias “Accademia”, 26 anni, Leonardo La Torre detto “Il Ciaciotto”, 42 anni, Leonardo Lanza detto “Nardino U Figl du Lepr”, 44 anni, figlio del boss Vito Bruno, Massimiliano Lioce, 51 anni, Gianluca Lo Campo detto “Gnè Gnè”, 47 anni, Francesco Lo Spoto, 39 anni, Rocco Moretti detto “U’ Purc”, 73 anni.

La lista prosegue con Rocco Moretti junior, 26 anni, Franco Nardino detto “Kojak”, 60 anni, Marzio Padalino, 26 anni, Domenico Palmieri alias “Piscitill”, 42 anni, Raffaele Palumbo, 39 anni, Samuel Perdonò, 25 anni, Giuseppe Perdonò alias “Scarafone”, 35 anni, Francesco Pesante detto “U’ Sgarr”, 35 anni, Luciano Portante, 49 anni, Nicola Portante, 57 anni, Pasquale Portante,54 anni, Antonio Prencipe alias “Pig-li”, 28 anni, Francesco Ragno, 38 anni, Vincenzo Rendine, 32 anni, Giovanni Rollo, 36 anni, Francesco Roma, 37 anni, Luciano Russo, 33 anni, Roberto Russo alias “Il Colombiano”, ucciso il 25 marzo 2022 a Foggia, Antonio Salvatore detto “Lascia Lascia”, 32 anni, Arnaldo Sardella, 38 anni, Mario Schioppo detto “Autosalone”, 42 anni, Alessandro Scopece alias “Il Cinghiale”, 38 anni, ucciso l’11 luglio 2022, Guido Siani detto “Guiduccio”, 32 anni, Giuseppe Soccio detto “Pinuccio il Sammarchese”, 40 anni, Michele Spinelli detto “Zio Michele”, 56 anni, Antonio Spiritoso, 49 anni, Giuseppe Spiritoso detto “Papanonno”, 67 anni, Lorenzo Spiritoso, 42 anni, Francesco Tizzano, 50 anni, Ciro Torraco detto “U Varvir – il barbiere”, 48 anni, Federico Trisciuoglio detto “Enrichetto Lo Zoppo”, 70 anni, deceduto per cause naturali a ottobre 2022, Michele Pio Vacca, 36 anni, Pasquale Vacca, 33 anni, Antonio Valentino, 53 anni, Nicola Valletta, 37 anni, Carlo Verderosa, 40 anni, collaboratore di giustizia, Antonio Vincenti detto “Il Nero”, 40 anni, Antonio Angelo Zagaria, 39 anni e Savino Zagaria detto “Sabino”, 55 anni. Agli arresti domiciliari Anna Catalano detta “La zia in campagna”, 77 anni.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui