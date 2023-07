“Game Over”, Chiappinelli di Buon Samaritano: “Si scriva la parola ‘fine’ a pagina nera della nostra Comunità”

“Tanto tuonò che piovve. La tenacia, la perseveranza e l’abnegazione della Squadra Stato, in prima fila la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha prodotto i frutti auspicati”. Lo afferma Giuseppe Chiappinelli (in foto), presidente della Fondazione Antiusura Buon Samaritano di Foggia.

“La maxi operazione ‘Game Over’, che ha colpito duramente gli assetti mafiosi del nostro territorio, dobbiamo considerarla quale spartiacque tra la cultura mafiosa che sino ad oggi ha permeato il nostro territorio e la cultura della legalità, la quale deve prepotentemente riappropriarsi della vita sociale e del futuro dei cittadini.

Se da un lato la citata operazione si configura quale deterrente per i fan della malavita, dall’altro si appalesa quale sprone per coloro che auspicano una società non più assoggettata al giogo mafioso. Ma la suddetta operazione, oltre a configurarsi quale risposta fattiva ed incisiva della Stato rispetto alla criminalità del nostro territorio, è certamente il giusto riconoscimento per quelle realtà associative, come la nostra, che quotidianamente si prodigano nella lotta alla criminalità, alla illegalità ed alla mafiosità”.

Poi conclude: “È il giusto riconoscimento per tanti cittadini che mai hanno smesso di avere fiducia nella giustizia e nella Squadra Stato ed oggi possono affermare che la speranza riposta non è stata vana. È giunto il momento per scrivere la parola ‘fine’ ad una pagina nera della nostra Comunità ed iniziare l’era del cambiamento”.