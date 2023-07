A Vieste il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. “Il Gargano è un angolo d’Europa destinato a crescere”

Tra i tanti ospiti che si stanno alternando sul palco del Festival Libro Possibile in corso a Vieste, anche il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Ha presentato il suo ultimo libro sugli scenari della lunga guerra in Ucraina, ma ha anche affrontato i vari temi attuali, dal Governo Meloni, alla riforma della Giustizia fino al suo amato Gargano.

“Un angolo d’Europa destinato a crescere, una terra straordinaria, vengo qui sempre con piacere. Occorre però dotare il Gargano di infrastrutture. Speriamo che il Pnrr arrivi anche qui. Ci vogliono nuove strade, tunnel, aeroporti, eliporti, infrastrutture che invoglierebbero i cittadini europei a scegliere il Gargano. Anche perchè di posti belli come Vieste in Italia e in Europa ce ne sono tante”.