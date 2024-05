70mila euro sono serviti per il rifacimento della rotonda della villa comunale di Foggia, devastata dai vandali e chiusa completamente alla fruizione del pubblico dal 2022. Torna la normalità della passeggiata foggiana per famiglie e bambini. Sono 84 le colonnine rimesse a nuovo o sostituite dipinte con la stessa tonalità del pronao di Piazza Cavour.

“Un intervento semplice ma di impatto” come ha spiegato il super assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso, che ha anche annunciato un potenziamento dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza per aumentare la sicurezza reale e percepita.

Entusiasti la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore Mimmo Di Molfetta, che hanno ricordato le tante manifestazioni sportive e non partite dalla rotonda. “Tutti hanno una foto sulla rotonda, che è patrimonio di tutti i foggiani. Anch’io da piccola ci giocavo”.