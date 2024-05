Il Museo Civico di Foggia ha aderito alla Notte Europea dei Musei, in programma domani sabato 18 maggio. Un’iniziativa che celebra la sua ventesima edizione, promossa dal Ministero della cultura francese con il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Unesco e dell’ICOM con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del territorio e l’identità sia specifica che nazionale ed europea.

Domani, quindi, il Museo sarà aperto, oltre che nella mattinata dalle ore 8 alle 14, anche per tre ore la sera, dalle ore 20 alle 23, al prezzo simbolico di 1 euro (il costo del regolare biglietto d’ingresso è attualmente di 5 euro). “Un’opportunità per conoscere meglio un contenitore culturale depositario della nostra storia e delle nostre tradizioni, rivolta in particolare ai giovani, alle studentesse e agli studenti, alle famiglie in una sera in cui il centro storico è frequentato per abitudine. L’auspicio è che venga colta nella sua essenza e che l’esperienza possa alimentare ulteriori, crescenti stimoli per aumentare il bagaglio personale e collettivo, e contribuire a nuova consapevolezza di quanto il passato sia prezioso e fondamentale per proiettarsi nel futuro” le parole di Alice Amatore, assessora alla Cultura del Comune di Foggia.