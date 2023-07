A Vieste torna il “Libro Possibile”, quest’anno l’edizione più lunga e internazionale di sempre

Si apre a Vieste la seconda parte del Libro Possibile 2023, il più grande evento culturale di piazza dell’estate italiana in Puglia. Sull’onda del successo d’inizio mese a Polignano a Mare, il 18, 19, 20, 21 e 22 luglio la programmazione del festival, diretto da Rosella Santoro, prosegue nella splendida località del Gargano, da tre anni ulteriore palcoscenico d’elezione per gli eventi vista mare #iLP23.

Il romanzo vincitore del Premio Strega, la novità assoluta del Libro Possibile Special con ospiti internazionali e incontri esclusivamente in lingua inglese, la presenza di cariche istituzionali come il ministro Giuseppe Valditara e il viceministro Francesco Paolo Sisto sono solo alcuni dei tanti appuntamenti in programma, a Marina Piccola e Piazzetta Petrone. Tanti i nomi nazionali e internazionali attesi al festival, in un coro di voci dei vari campi del sapere che nelle cinque serate, una in più rispetto allo scorso anno, intervengono al ritmo di ‘Penso Positivo’, tema, ma anche lo spirito, con cui iLP23 rende omaggio a quell’inno pop alla speranza pubblicato 30 anni fa da Jovanotti. L’obiettivo è stimolare un dibattito pubblico su diritti, legalità e sul nostro futuro, dai toni fiduciosi e costruttivi.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, professore ordinario di istituzioni di diritto romano, nonché coordinatore del think tank Lettera150, il 21 luglio nell’intervento ‘Istruzione per l!uso’, illustra il suo impegno nel ruolo a capo di un gruppo di esperti, il cui obiettivo comune è la trasformazione radicale del Sistema Paese, a partire dall!istruzione.

Costituzionale vs antiCostituzionale nell’incontro il 20 luglio tra il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e l’ex magistrato Gherardo Colombo. Quest’ultimo è autore di ‘Anticostituzione: come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società’ (Garzanti). Una rivisitazione ragionata delle Costituzione, che ne celebra i valori fondanti e ne evidenzia le contraddizioni tra ciò che è scritto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quello che viene effettivamente applicato.

A pochi giorni dalla proclamazione del Premio Strega 2023, il romanzo vincitore ‘Come d’aria’ di Ada D’Adamo viene presentato sabato 22 luglio a Vieste da due ospiti d’eccezione: gli scrittori Elena Stancanelli e Mario Desiati, l’autore pugliese a sua volta vincitore dello Strega22 e presidente del seggio che quest’anno ha assegnato il prestigioso premio letterario della fondazione Bellonci alla scrittrice abruzzese scomparsa due giorni dopo l’annuncio dei finalisti allo Strega. Conduce l’incontro Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci.

Martedì 18 luglio la tappa viestana #iLP23 si apre in piazzetta Petrone con la novità assoluta di questa edizione, ‘Il Libro Possibile Special – English Edition, la data interamente dedicata agli ospiti internazionali per incontri condotti esclusivamente in lingua inglese. Si tratta di una ‘pagina speciale’, che il festival scrive anche per i turisti stranieri che d’estate affollano la costa garganica. Un modo per includere e ampliare la platea del Libro Possibile, presieduto da Gianluca Loliva, sempre in sinergia con il territorio che lo accoglie.

I protagonisti #iLPspecial sono (in ordine di programma): Donald Sassoon, Kristinn Hrafnsson e Stefania Maurizi, Nick Rosa, Paolo Taticchi.

Nel ruolo di moderatore dello spazio Il Libro Possibile Special 2023, Giuseppe Stigliano, global Ceo di Spring Studios, imprenditore, manager e docente in diverse Università e business school internazionali.

Donald Sassoon, tra i più autorevoli storici contemporanei, scrittore e saggista britannico, tiene una lectio magistralis su: ‘Globalization of Capitalism’. Al centro del suo intervento la nascita ed evoluzione del capitalismo moderno e, con esso, dell’ansia degli esseri umani. L’autore getta una nuova luce sulle questioni economiche, politiche, sociali del recente passato e offre una nuova chiave di lettura per interpretare con rigore il presente. Il suo ultimo libro è stato tradotto in italiano da Garzanti con il titolo ‘Il trionfo ansioso. Storia globale del capitalismo 1860-1914’.

Nell’incontro ‘Secret Power’ si parla di diritto alla libertà di espressione e d’informazione con il direttore di WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson: a lui Julian Assange ha lasciato le redini nel settembre 2018. Partecipa al #iLP23 insieme con Stefania Maurizi, la giornalista italiana che dal 2009 ha collaborato con WikiLeaks alla pubblicazione di tutti i documenti segreti. Hrafnsson, intervenendo a maggio alla conferenza internazionale sulla Pace ad Assisi, ha ribadito pubblicamente la sua delusione verso le democrazie occidentali e i media mainstream, “complici – secondo le sue parole – nel coprire crimini orrendi durante le guerre e privi di spirito critico, soprattutto con gli Stati Uniti”. Gli fa eco Stefania Maurizi, autrice del pluripremiato libro tradotto in più lingue ‘Il Potere Segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks’, con prefazione di Ken Loach (Chiarelettere).

Il caso Assange rimane il più clamoroso processo alla libertà d’informazione del nostro tempo, una minaccia senza precedenti al diritto di conoscere la verità sulle politiche dei governi rispetto a guerre, torture, uccisioni extragiudiziali.

Com’è il nostro futuro visto attraverso le lenti di un visore per la realtà virtuale? Metaverso e Intelligenza Artificiale, quali sono gli scenari possibili nei prossimi decenni? A #iLP23Special lo spiega Nick Rosa, top manager a capo della strategia Metaverse in Europa per la multinazionale Accenture, che interviene con il suo libro ‘Understanding the Metaverse A Business and Ethical Guide’, editore John Wiley & Sons. “Il Metaverso – scrive l’autore è l’infrastruttura che prenderà il posto di Internet, in cui consumeremo le informazioni in modo tridimensionale, portando con noi la nostra identità digitale”. Uno spazio virtuale immersivo, con enormi possibilità che però – almeno per il momento – ha avuto un impatto reale molto deludente sui conti dell’azienda di Zuckerberg, principale investitore con META sul clone digitale del mondo fisico.

‘Sustainability in Business’ è il titolo dell’incontro con Paolo Taticchi, professore di Strategia e Sostenibilità alla University College di Londra, Vice Direttore della UCL School of Management a Londra e Cavaliere al Merito della Repubblica italiana. Tra i maggiori studiosi di sostenibilità ambientale, economica e sociale per le aziende, Taticchi tratteggia gli scenari futuri possibili nel segno dell’innovazione a basso impatto ambientale.

Tutti i talk #iLPSpecial sono intervallati da momenti musicali a cura del cantante e attore tarantino Graziano Galatone e dal musicista Vittorio Barbaro.

GUERRA Dopo l’aggressione russa in Ucraina, lo scenario geopolitico internazionale è cambiato cristallizzando le posizioni sullo scacchiere della guerra. Se ne parla venerdì 21 luglio con due strateghi militari, esperti di geopolitica e analisti: Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I) e già consigliere strategico del Ministro della Difesa dal 2012 al 2014 e Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e della Difesa e oggi consigliere scientifico dell’Istituti Affari Internazionali (IAI). Modera l’incontro Fabio Vitale di Skytg24.

LEGALITÀ Da tre edizioni, con un ponte ideale che unisce Polignano a Mare con Vieste, il Libro Possibile ospita le voci più autorevoli della legalità e della lotta al crimine per contrastare le logiche mafiose che affliggono anche le terre della Capitanata. Una scelta precisa del Libro Possibile che, d’intesa con i governi locali, pone la cultura a contrasto delle mentalità criminali.

In particolare, quest’anno a luglio, proprio nei giorni del Libro Possibile, ricorre l’anniversario della strage di via D’Amelio e il trentennale degli attentati di mafia del 1993 a San Giovanni in Laterano a Roma e in via Palestro a Milano, preceduti a maggio dello stesso anno, dalla strage in via dei Georgofili a Firenze.

#ILP23 commemora le vittime, ricostruisce i fatti di quei vili attacchi alle persone e al patrimonio artistico della nazione, con un gruppo di ‘alfieri della legalità’ per un approfondimento documentato sul sistema delle mafie di ieri e di oggi.

Intervengono: il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, l’ex magistrato e Presidente del Senato Pietro Grasso, i giornalisti impegnati in prima linea contro la criminalità e per questo costretti a vivere sotto scorta: Lirio Abbate, Sigfrido Ranucci e i cronisti, autori di coraggiose inchieste sul campo: Carlo Bonini, Giuliano Foschini, Alessio Zucchini.

Mercoledì 19 luglio, nel giorno del 31mo anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, Lirio Abbate assieme a Pietro Grasso, dedicano un ricordo alle vittime e si soffermano sulle ragioni di quell’eccidio ancora senza giustizia, nell’incontro ‘L’ultmo stragista. A 30 ann dalle stragi del ’93’. Trentuno anni di indagini, condanne, assoluzioni, prescrizioni e colossali depistaggi che contribuiscono a tenere aperto il conto con la giustizia. Un anniversario ancor più amaro che cade pochi mesi dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, l’ultimo boss stagista di quella stagione di mafia. Letture a cura dell’attore Marco Bonini.

Venerdi 21 luglio intervengono i cronisti: Carlo Bonini, Giuliano Foschini, Sigfrido Ranucci, Alessio Zucchini.

Sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, di recente smentita da una sentenza della Corte di Cassazione che ha assolto gli imputati del processo ‘per non aver commesso il fatto’, il Libro Possibile propone un approfondimento con Sigfrido Ranucci. Tra i più noti e accreditati giornalisti d’inchiesta italiani e conduttore del programma Rai Report, In questi giorni ha acceso il dibattito politico con la diffusione di una sua inchiesta sul ministro Santanchè. Al Libro Possibile presenta la nuova edizione del libro ‘Il Patto’ scritto con Nicola Biondo (Chiare Lettere). Presenta Luca Sommi, firma del Fatto Quotidiano.

Assieme sul palco per parlare delle feroci mafie locali italiane intervengono Carlo Bonini, Giuliano Foschini e Alessio Zucchini I primi due, rispettivamente vicedirettore e inviato di Repubblica, sono gli autori del libro-inchiesta ‘Ti mangio il cuore’ (Feltrinelli), da cui è tratto il film, girato proprio sul Gargano, con la cantante Elodie al suo debutto da attrice e premiata con il David di Donatello per la migliore canzone originale. L’intervento di Giuliano Foschini sul palco #iLP23 proprio a Vieste è simbolicamente molto potente. ‘Ti mangio il cuore’ è un racconto senza sconti dall’abisso inesplorato della società foggiana, la quarta mafia italiana. Nessuno parla, nessuno vede, nessuno ricorda. Invece le inchieste documentate dei due giornalisti si fanno racconto drammatico di questo inferno e smaschera una catastrofe civile ignorata troppo a lungo, a cui lo Stato ora ha dichiarato guerra. Alessio Zucchini, giornalista e volto del Tg1, ha seguito vicende di Mafia, Camorra, Sacra Corona Unita, storie di omicidi, rapimenti e pentimenti. Da questi nasce ‘Una famiglia’ (Mondadori), un thriller che si immerge nella spirale dei crimini e dei riti della ‘Ndrangheta calabrese attraverso la storia di una donna che si rivela eroina e carnefice al tempo stesso.

Sabato 22 luglio il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri chiude il capitolo del ‘Libro Possibile’ sulla Legalità, con un approfondimento sulle nuove aree geografiche d’influenza e sulle nuove mutazioni della mafia di oggi, partendo dalla sua ultima pubblicazione scritta con Antonio Nicaso ‘Fuori dai confini’ (Mondadori). Alla luce dei nuovi scenari della criminalità organizzata, il magistrato calabrese a #iLP23 si sofferma anche sulla riforma della Giustizia, al centro di recenti tensioni tra toghe e Governo. Modera il giornalista di Skytg24 Fabio Vitale.

Alla luce della crisi sociale della modernità e degli scenari che definiscono l’era che stiamo vivendo, Il Libro Possibile 2023 affida una riflessione profonda sul pensiero umano a un intellettuale di riferimento della filosofia e della psicanalisi: Umberto Galimberti.

Giovedì 20 luglio il filosofo tiene una lectio magistralis su “Le emozioni nell!età della tecnica!. A partire dai suoi studi, il professore dell!Università Ca!#Foscari spiega al pubblico come “la tecnica, diventata padrona del mondo e soggetto della storia, abbia modificato profondamente la nostra cultura, le nostre relazioni, la nostra sfera emotiva!. Sono sempre gremiti gli incontri del Libro Possibile con Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura. Il critico e divulgatore d!arte mercoledì 19 luglio, in dialogo con il giornalista di Skytg24 Fabio Vitale, si sofferma sui temi dell’attualità, seguendo il filo della sua ultima pubblicazione per la Nave di Teseo, “Scoperte e rivelazioni! (La Nave di Teseo). Un testo sulle opere d!arte scoperte negli ultimi anni in Italia, la cui interpretazione e analisi è una chiave di lettura per comprendere il pensiero dei geni dell’arte per interpretare il nostro presente.

Una ‘lectio’ innovativa sulla ‘Fisica’ invece quella che, giovedì 20 luglio, propone il professore più amato del web, Vincenzo Schettini. Il docente di fisica nelle scuole secondarie, autore di “La Fisica che ci piace! (Mondadori Electa), è un caso di eccellenza della $didattica innovativa” che vanta classi online da milioni di follower. Il suo metodo didattico anticipa di anni l!obiettivo del Piano Scuola 4.0 previsto dal PNRR. Si avvale delle piattaforme digitali per integrare la didattica scolastica tradizionale e aumentare il valore pedagogico della scuola. Un modello che, a giudicare dai numeri, è promosso a pieni like. Intervengono sul palco il direttore del Turismo e Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, con le incursioni di Dario Vergassola.

NARRATIVA Dalle vette delle classifiche dei libri alle spiagge lungo costa pugliese, #iLP23 accoglie sui palchi Vieste, i super ospiti della narrativa italiana contemporanea.

Sono attesi:

Maurizio De Giovanni, stella della narrativa italiana, partecipa mercoledì 19 Luglio con ‘Sorelle’ l’attesissimo romanzo pubblicato a maggio (Rizzoli). Tra i più affermati ‘giallisti’ in Italia e all’estero, De Giovanni è per tutti il padre del ‘Commissario Ricciardi’ e dei ‘Bastardi di Pizzofalcone’, le due serie di racconti divenute fiction da record di ascolti in TV. Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo napoletano doc, De Giovanni presenta a #iLP23, la nuova indagine dell’ex agente dei servizi segreti Sara Morozzi, l’eroina femminile creata dalla sua penna. Affascinanti, unici e avvincenti i romanzi di De Giovanni sono ricchi di suspense e spaziano dal poliziesco, al thriller, indagando anche nel mondo interiore dei personaggi, con un intreccio a più fili narrativi che sorprende e fa riflettere. Presenta Giorgia Messa, Pubbliche Relazioni del Libro Possibile.

Alain Elkann sabato 22 luglio presenta ‘Adriana e le altre’ per Bompiani. Giornalista, autore e fine intellettuale, Elkann ha scritto una raccolta di racconti che hanno per protagoniste donne di tutte le età, bambine, adulte, mature, ciascuna con i suoi pensieri, i problemi, i desideri con cui fare i conti, indagate nel profondo, osservate con lucida attenzione, raccontate con levità. Con sobrietà stilistica, Elkann ancora una volta dà prova di una narrativa di ampio respiro e profondità emotiva. Presenta l’incontro il giornalista Enrica Simonetti.

Venerdi 19 luglio Tiziana Ferrario presenta ‘La Bambina di Odessa’, ambientato nella principale città portuale ucraina sul mar Nero da oltre un anno, obiettivo di violenti raid aerei russi. La sua storia nei primi del ‘900 fa da sfondo all’ultimo romanzo scritto dall’ex inviata e volto del Tg1. La bambina di Odessa è Lydia Buticchi Franceschi, donna, madre, insegnante e testimone di un Novecento attraversato a testa alta, raccontata da Tiziana Ferrario che l’ha avuta come insegnante. Un racconto di Resistenza, paradigma ed esempio per tutte le donne. La nascita a Odessa negli anni Venti (da genitori italiani) in quella che oggi è ancora l’Ucraina, il ritorno in patria, la lotta partigiana, l’insegnamento a scuola, gli anni Settanta e poi il dolore più indicibile: la morte di un figlio, negli scontri studenteschi con la polizia a Milano nel ‘73. Lo Stato – incapace di identificare i colpevoli – si assumerà l’intera responsabilità, risarcendo la famiglia, che devolverà tutto a una Fondazione intitolata a Roberto. Lydia si è spenta a Milano il 29 luglio 2021. L’autrice presenta il libro a #iLP23 in dialogo con il giornalista e conduttore La7 Alessio Orsingher.

È il portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha da poco vinto il premio ‘Amalago’. Sabato 20 luglio, Giovanni Grasso, in dialogo con la giornalista Rai Serena Bortone, è atteso a #iLP23 per presentare il suo ultimo romanzo ‘Il segreto del tenente Giardina’ (Rizzoli). Un cold case di tragica ingiustizia nella Grande Guerra, il romanzo racconta di una donna alla ricerca di un diario della Prima guerra mondiale e di un giornalista che scava nei segreti di famiglia, tra colpi di scena che si nascondono tra storia e finzione, passato e presente.

S!intitola “Non siamo mai stati sulla terra!#(Il Saggiatore) ed è il primo esperimento italiano di creatività letteraria scritto da un!Intelligenza artificiale assieme a Rocco Tanica. Il poliedrico tastierista, autore e genio creativo al suo debutto narrativo con un romanzo stravagante e ironico il 20 luglio lo presenta al pubblico del Libro Possibile. Un dialogo-battibecco tra uomo e macchina capace di dare vita a una nuova inattesa realtà: più vera del vero e allo stesso tempo completamente inventata.

SAGGISTICA

Per la saggistica e attualità #iLP23 ospita un nutrito gruppo di giornalisti ed esperti.

Gianluca Budano esperto di politiche socio-sanitarie, welfare manager pubblico e giornalista, ha scritto vari saggi sulla mobilità sanitaria ed è un sostenitore del ‘patriottismo sociale’. Lo scrive nel suo ultimo libro edito da Meltemi, ‘Base, altezza e profondità’. Unito da una solida amicizia con Al Bano Carrisi, che ha firmato la prefazione del libro, Budano mercoledì 19 luglio interviene a #iLP23 insieme con il cantante pugliese, da sempre sensibile ai temi del terzo settore. Preziosa la testimonianza sul palco di Gianluigi De Palo, ex assessore tecnico alla famiglia e alla scuola del Comune di Roma, già presidente delle Acli di Roma e del Forum delle famiglie del Lazio, promotore di movimenti a sostegno delle famiglie, nonché lui stesso padre di 5 figli. Presenta Enzo Magistà.

Venerdi 21 luglio, Oscar di Montigny, esperto di Mega trends e Grandi Scenari, Innovative Marketing, Comunicazione Relazionale e Corporate Education, che da poco ha annunciato il suo divorzio da Banca Mediolanum, è autore di diversi libri per Mondadori: il best seller “Il tempo dei nuovi eroi”, diventato un format radiofonico per Radio Italia e il saggio pop “Gratitudine. La rivoluzione necessaria”. È di nuovo nelle librerie con “6×2” edito da Rizzoli e recentemente rieditato da BUR. A partire dalle sue pubblicazioni, di Montigny approfondisce il tema di questa edizione #PensoPositivo, in dialogo con la direttrice del Libro Possibile, Rosella Santoro.

Paolo Donadoni, avvocato, ricercatore di Bioetica all’Università di Genova e attuale Sindaco di Santa Margherita Ligure, venerdì 21 luglio presenta ‘Pianeta Futuro. Le voci di 10 scienziate su bioetica e ambiente’ (edizioni Dedalo). L’autore pone 15 domande a 10 donne brillanti, esperte nei diversi campi del sapere: Luisella Battaglia, Donatella Bianchi, Mariasole Bianco, Patrizia Caraveo, Maria Cristina Falvella, Maria Lodovica Gullino, Fiorella Lo Schiavo, Barbara Mazzolai, Elisa Palazzi, Lucia Regolin. Il risultato è un sorprendente affresco del pianeta Terra e dei suoi cambiamenti. Alla presentazione interviene Donatella Bianchi, conduttrice del programma RAI, ‘Linea Blu’ e Rossella Falcone, assessore al Turismo e vicesindaco di Vieste. Presenta Vito Palumbo, responsabile Comunicazione dell’Acquedotto Pugliese.

Giovedì 20 luglio il patron di Eataly, Oscar Farinetti, sulla traccia del suo libro ‘È nata prima la gallina… forse’ (Slow Food Editore), interviene a #iLP23 per parlare delle grandi crisi del nostro tempo. Sul palco con lui, il giornalista Massimiliano Andreetta, inviato di Piazzapulita, autore del libro: ‘Diete e bugie’ (Paper First). Un reportage in prima persona sulle truffe e le insidie nel business delle diete nel mondo. Presenta Enzo Magistà, con le divertenti incursioni sul palco di Dario Vergassola.

La guerra in Ucraina ha stravolto l!ordine globale. Con “La Grande Sfida per l’Europa fra Pericoli e Riforme’!# (Rizzoli) Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica, giovedì 20 luglio a Vieste analizza con un ‘pensiero positivo’ il contesto geopolitico internazionale alla luce dei nuovi equilibri imposti dai conflitti in corso. Perché l’aggressione dell’Ucraina non costituisce solo il ritorno della guerra nel Vecchio Continente, ma offre una rappresentazione drammatica della sfida tra democrazie occidentali di adattarsi alle sfide del nuovo secolo, rispondere ai pericoli e rilanciarsi. Presenta Giancarlo Fiume, caporedattore TgR Puglia.

ECONOMIA In un contesto macro economico a livello globale segnato da incertezza e volatilità (elevata inflazione e tassi in aumento) emerge con forza il ruolo delle banche locali, sempre più vicine alle famiglie e alle PMI, alle prese con le nuove sfide del settore, tra tradizione e innovazione, tra canale fisico e canale online, tra presidio del territorio (rapporto quasi personale con il cliente) e offerta tecnologica avanzata (banca online). Cosa stanno facendo le banche per affrontare la complessità del contesto? Quali opportunità si possono cogliere anche in chiave di progresso tecnologico e attenzione ai fattori ESG? Non è forse necessario puntare sulle competenze specifiche e sul ruolo tradizionale della banca di prossimità, spingendo su consulenza ed educazione finanziaria? E’ questa la funzione sociale che gli istituti di credito devono assolvere per contribuire fattivamente allo sviluppo inclusivo e sostenibile della comunità?

Introduce il dibattito Emanuele di Palma, Presidente BCC San Marzano. Intervengono: la giornalista Rai Monica Setta, conduttrice di ‘Donne al bivio’ su Rai2, Giorgio Fracalossi, Presidente Gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, Gimede Gigante, Docente Intermediazione Finanziaria SDA Bocconi. Modera: Enzo Magistà direttore del TgNorba. In chiusura l’intervento di un testimonial internazionale del credito locale: Ronn Moss, star della più celebre soap opera americana al mondo e oggi produttore californiano che ha scelto di investire e trascorrere le sue estati nella ‘Beautiful’ Puglia.

MOMENTI POP e GRAN FINALE Venerdì 21 luglio, Cosimo Damiano Damato, regista, sceneggiatore, scrittore, presenta “HASTA siempre MARADONA” edito da Aliberti, libro dedicato a Diego Armando Maradona. Da questo testo è tratto lo spettacolo teatrale ‘El Pelusa y la Negra’ attualmente in tournée. Sul palco con Damiano Damato, che da voce al goleador, la cantautrice jazz e swing, Simona Molinari. Sabato 22 luglio, il Libro Possibile 2023 scrive l’ultima pagina della XXII edizione con Federico Palmaroli e i suoi sagaci contrappunti all!attualità raccolti in “Come dice coso!#(Rizzoli), diario di viaggio dell!anno appena trascorso. Un compendio di battute folgoranti, manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe della politica. L!autore lo presenta con un one man show non convenzionale e tutto da ridere.

SPAZIO GIOVANI LETTORI

Per lo spazio dedicato ai giovani lettori del Libro Possibile, giovedì 20 luglio, torna la serata stratopica in compagnia di Geronimo Stilton, il topo giornalista amato dai bambini di tutto il mondo per vivere insieme la sua ultima avventura: ‘Geronimo contro Tea’ (Piemme). I due fratelli si sfidano a caccia di scoop per l’Eco del Roditore. Geronimo Stilton – nato da un’idea di Elisabetta Dami – è il personaggio di cui Atlantyca Entertainment gestisce i diritti editoriali internazionali nonché quelli di animazione e di licensing per tutto il mondo. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme, è diventata un fenomeno globale con 182 milioni di libri tradotti in 51 lingue venduti in tutto il mondo e 3 serie animate coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 Paesi.