“Laboratorio analisi di Foggia non chiude”, la replica dell’Asl. Dell’Erba: “Non so se piangere o ridere”

“Il Laboratorio Analisi di Foggia non chiude, ma continua ad essere operativo”. Lo chiarisce il direttore generale della Asl Foggia, Antonio Nigri, anche con riferimento alla manifestazione organizzata da una sigla sindacale per i prossimi giorni.

“I prelievi effettuati nel Centro di Piazza della Libertà a Foggia, quindi, continueranno ad essere processati in loco – prosegue in una nota -, nulla cambia per le persone, in media 65 al giorno, che usufruiscono del servizio. Nessun disagio, si ribadisce, sarà arrecato alla comunità foggiana. Continua intanto la riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n.985 del 2017 attraverso il potenziamento degli altri laboratori aziendali a partire da quello di Cerignola.

Dell’Erba: “Non so se piangere o ridere”

Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell’Erba torna, dopo la nota stampa della Asl di Foggia, rilascia una dichiarazione dopo le polemiche sulla chiusura del laboratorio di analisi presso la struttura ex Inam. Dell’Erba giorni fa ha inviato una interrogazione urgente a risposta scritta all’Assessore regionale alla Sanità invitandolo a verificare la mutata situazione di Foggia, richiesta fino ad oggi però senza risposta.

“Sono indeciso se piangere o ridere di fronte alla nota della Asl di Foggia che precisa la non chiusura dei laboratori dell’ex Inam e che, quindi, i cittadini potranno continuare ad andare a fare i prelievi. Spero che non vogliano prendere in giro la nostra intelligenza. Stiamo denunciando da tempo il trasferimento delle attività del laboratorio da Foggia a Cerignola anche se la famosa delibera di Giunta Regionale n.985 del 2017 non è più applicabile alla struttura foggiana considerando che ha tutti i parametri per continuare le attività. Stiamo parlando delle analisi in laboratorio non dei prelievi – conclude -. La Regione e la Asl facciano un passo indietro prima di maturare l’ennesimo torto immotivato ai danni della città capoluogo di provincia”.