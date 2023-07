Calcio, il Foggia tra Consiglio Federale e nuovo allenatore. Intanto torna Belviso, sarà direttore sportivo

Il Foggia è pronto a ripartire. La società rossonera, smaltita la delusione per la finale playoff di Serie C persa contro il Lecco, programma la nuova stagione. Sarà rivoluzione per quanto riguarda l’area tecnica del club. Dopo l’addio di Delio Rossi in panchina, ci sarà anche un nuovo direttore sportivo per i satanelli. Si tratta di un ritorno, quello di Emanuele Belviso, lo riporta lacasadic.com. Ora c’è attesa per il nuovo allenatore che potrebbe essere l’ex Cerignola, Michele Pazienza, con un passato da centrocampista del Foggia. Nel frattempo, il patron Nicola Canonico attende il Consiglio Federale su ripescaggi ed esclusioni per poi parlare alla stampa. Tiene sempre banco il caso Lecco.