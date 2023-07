Foggia, mammografie gratuite fino al 13 luglio. Camper dell’Asl in via Protano

Dal 4 al 13 luglio prossimi il Mammomobile sosterà a Foggia in via Protano, ex area “Drive through”, dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Il camper, dotato di mammografo, opererà in sostituzione del Servizio di Radiologia di Piazza della Libertà di Foggia, temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione.

Dal 4 al luglio, pertanto, saranno sottoposte a screening per la prevenzione del carcinoma della mammella tutte le donne già prenotate sino al prossimo 13 luglio, per le quali cambierà, quindi, soltanto la sede di esecuzione della mammografia, ma resteranno invariati le giornate e gli orari degli appuntamenti. Negli stessi giorni saranno convocate anche le donne che, seppur prenotate nella sede di piazza della Libertà dal 26 al 29 giugno scorsi, non hanno potuto effettuare l’esame data la chiusura della struttura.

La segreteria del coordinamento screening le sta contattando per fissare un nuovo appuntamento. La direzione si scusa per il disagio occorso alle utenti.

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il numero telefonico: 0882.200586.