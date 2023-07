Sversamenti in mare a Manfredonia. “Problema individuato, nessun pericolo per salute e balneazione”

“In merito all’episodio di sversamento nei pressi del Molo di Levante ho prontamente interloquito con Acquedotto Pugliese nella persona di Rossella Falcone, componente del Cda, la quale ha rassicurato circa l’entità del problema (subito individuato) e sull’assenza di imminenti pericoli per la salute e la balneazione di Manfredonia”. Lo fa sapere il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice dopo le segnalazioni di sversamenti nelle acque del golfo.

“Si è verificata un’ostruzione sul tronco fognario a partire dal Molo di Levante che ha mandato in carico lo stesso, senza alcun rigurgito su strada – riferisce Falcone -. Quest’oggi (sabato 1 luglio) stiamo effettuando ulteriori verifiche sul regolare scorrimento dei reflui e di eventuali immissioni non conformi”.

“Alla dottoressa Falcone, che ringrazio per l’attenzione sempre dimostrata per Manfredonia e per il territorio (come dimostrano i diversi finanziamenti per decine di milioni di euro per il potenziamento della depurazione e l’ammodernamento del sistema idrico-fognario) – conclude Rotice -, confermo la disponibilità e la ferma volontà dell’amministrazione comunale a collaborare per risolvere questo tipo di criticità, anche individuando e sanzionando possibili abusi ed illeciti”.