Il Comune di Foggia non paga, caregiver disperati. Mamma Loredana: “I nostri ragazzi non possono aspettare”

“Mi chiamo Loredana De Cata, presidente del Comitato Cittadino SUPERabili di Foggia e vorrei portare alla luce una situazione davvero incresciosa”. Inizia così una missiva giunta alla nostra redazione dalla signora De Cata (in foto con il figlio) che da tempo si occupa del figlio con disabilità pur essendo lei stessa costretta su una carrozzina.

“Il 21 giugno 2022 – ricorda – la Regione Puglia diede il via ad un bando per ‘Un contributo unatantum’ di mille euro per i caregiver. A distanza di un anno, i caregiver di Foggia non hanno ancora visto il lauto compenso! Più volte mi sono interfacciata col referente ai servizi sociali di Foggia, che alle domande sul perché si tardasse a pubblicare l’elenco degli ammessi al beneficio ha risposto che i vari controlli da parte dell’Asl non erano ancora terminati”.

“Poi quando ormai sentita anche l’Asl, che confermava di aver concluso le verifiche, la colpa del ritardo nella pubblicazione della lista aventi diritto è stata scaricata sui commissari che non avevano ancora approvato il bilancio. Perché aspettare il bilancio del Comune se i fondi la Regione li ha già erogati?” – si chiede De Cata.

“Il bilancio ormai è stato approvato. La determina dei 21mila euro stanziati dalla Regione Puglia è stata fatta. Quindi cosa si aspetta ancora? Vorrei precisare che non è per le 1000 euro. Nel frattempo – continua De Cata – lo scorso 15 giugno è uscito un nuovo bando regionale che scadrà il 15 luglio. La Regione ha dato incarico ai Servizi sociali di occuparsene e pagare. I disabili gravissimi non possono aspettare un anno per un sostegno. Devono già rinunciare a tante cose. Noi caregiver siamo abituati alle attese, alle rinunce, ma i nostri ragazzi non possono attendere tempi così lunghi”.

E conclude: “Adesso il Comitato Cittadino SUPERabili chiede al dottor Galeone dei Servizi sociali del Comune di Foggia una sola risposta: una data precisa di accredito delle somme a chi è ‘fortunatamente’ rientrato tra i 210. Purtroppo ci saranno tantissimi esclusi”.