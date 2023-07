“Sversamenti di liquami nel nostro amato mare. Si intervenga con urgenza”. Il caso a Manfredonia

“Ogni estate tra gli eventi ormai immancabili della nostra città si presentano gli indesiderati sversamenti dei liquami delle condotte fognarie cittadine sia sulle strade che nel nostro amato mare”. Lo afferma il consigliere del M5S di Manfredonia, Raffaele Fatone.

“Quanto accaduto nella giornata di ieri con la fuoriuscita di materiale inquinante all’ingresso del Molo di Levante dimostra quanto le condotte fognarie siano ormai vetuste e non più in grado di sostenere i carichi dei reflui di una città che si è progressivamente sviluppata, anche con allacci ‘abusivi'”.

Fatone fa sapere che “come gruppo Movimento 5 Stelle, assieme all’assessora Rosa Barone, nel lontano 2019, abbiamo dato il nostro contributo inviando una nota all’Acquedotto Pugliese al fine di sollecitare una migliore gestione delle criticità causate degli allacciamenti abusivi alla rete della fognatura nera nel Comune di Manfredonia e avere maggiore chiarezza sui risultati dei sopralluoghi fatti sul territorio per prevenire questi fenomeni. Allora come oggi invitiamo l’amministrazione ad attivarsi immediatamente e con estrema urgenza per creare quanto prima una sinergia con l’Aqp al fine di monitorare in modo capillare la situazione relativa all’uso improprio o allacciamenti abusivi alla rete fognaria, individuando e punendo in maniera esemplare i responsabili di tali abusi”.

Poi conclude: “L’amministrazione dimostri con i fatti di voler risolvere una volta per tutte questo fastidioso e perpetuo problema di sicurezza e igiene pubblica, senza fare sconti ai delinquenti che non rispettano l’ambiente e la salute dei nostri concittadini. Noi su questo tema così delicato siamo a totale disposizione, per quanto di nostra competenza, per dare il nostro contributo semmai ci verrà richiesto”.