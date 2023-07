I bambini riabbracciano i padri detenuti nel carcere di Foggia. “Il rapporto deve andare oltre le sbarre”

L’Unesco ha dedicato un intero pomeriggio ai bambini figli dei detenuti del carcere di Foggia, nell’ambito di un progetto a sostegno della genitorialità. “Questi sono bambini – afferma la presidente del Club Unesco Foggia, Billa Consiglio – che vivono un forte disagio, non vivono mai momenti di spensieratezza e di normalità con i loro genitori. Ecco perchè abbiamo pensato di creare un paio d’ore di allegria con l’ausilio dell’associazione il Filo del Sorriso. La solidarietà è uno degli obiettivi del nostro sodalizio, e con questa iniziativa vogliamo far capire a chi sta scontando la pena in carcere che il mondo esterno non è insensibile rispetto a determinate situazioni. Se un genitore ha sbagliato è giusto che paghi, ma non è giusto che debbano pagare i figli dei detenuti. Il rapporto genitore-figli deve andare oltre le sbarre”.