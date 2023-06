“I foggiani non devono avere l’autoclave ma i servizi che pagano profumatamente”, Tutolo porta il caso Acquedotto in Regione

Vincenzo Cardellicchio, commissario del Comune di Foggia, abbia affermato di voler obbligare i foggiani a comprare case con l’autoclave“. Lo dichiara il consigliere regionale Antonio Tutolo. “È come se s’interrompesse la rete elettrica e si chiedesse a tutti di avere il generatore piuttosto che chiedere conto ad Enel – prosegue -. Ho chiesto, per mercoledì prossimo, in qualità di Presidente della seconda commissione, l’audizione del direttore generale di AQP per chiedere una relazione dettagliata su quanto accaduto”. “Trovo incredibile che il prefetto, commissario del Comune di Foggia,“. Lo dichiara il consigliere regionale Antonio Tutolo. “È come se s’interrompesse la rete elettrica e si chiedesse a tutti di avere il generatore piuttosto che chiedere conto ad Enel – prosegue -. Ho chiesto, per mercoledì prossimo, in qualità di Presidente della seconda commissione, l’audizione del direttore generale di AQP per chiedere una relazione dettagliata su quanto accaduto”.

“Voglio inoltre chiedere quali opere AQP intende realizzare affinché quanto accaduto non possa ripetersi – conclude -. Il conto si chiede a chi riceve milioni e milioni di euro per erogare servizi non ai cittadini. I foggiani pagano profumatamente, non gli viene regalato quel servizio”.