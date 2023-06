Foggia a secco, il commissario: “Voglio obbligare i cittadini che acquistano casa a comprarla con un’autoclave”

“Ho in animo di obbligare tutti i cittadini che comprano casa a comprarla con un’autoclave. Perché le raccomandazioni non bastano e allora glielo ordineremo”. Lo ha detto ai microfoni di Antenna Sud, il commissario straordinario del Comune di Foggia, Vincenzo Cardellicchio: “Quello che è successo è un disastro. Se fosse successo in altre realtà meno avvezze a combattere sarebbe stata una vera tragedia. La rottura della condotta non ha eguali in campo nazionale. Bisogna capire cosa fare per non patire un danno uguale in futuro. Poi sarà l’Acquedotto Pugliese a dare nuove informazioni. Sicuramente i due bypass saranno stabili e impediranno nuovi blackout totali. Poi ipotizziamo una modalità di erogazione dell’acqua più moderna rispetto a quella di oggi”.

Nel frattempo proseguono i lavori per ripristinare la condotta e assicurare un flusso costante a tutte le abitazioni. Molti foggiani, infatti, lamentano ancora la mancanza di acqua o la scarsa pressione, soprattutto negli appartamenti situati ai piani più alti.

