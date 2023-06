Il Comune di Foggia: “Si terrà regolarmente il mercato del venerdì. Spostati in via Natola alcuni posteggi”

“L’appuntamento settimanale con il mercato in via Miranda è salvo, dopo i problemi registrati la scorsa settimana ad una delle torri della pubblica illuminazione. Una emergenza che venerdì scorso ha comportato lo sgombero parziale d’urgenza del mercato e la chiusura di una porzione del piazzale”. Lo riporta il Comune di Foggia in una nota stampa.

“Dopo il pronto intervento dei tecnici della Edison Next, società responsabile del servizio di pubblica illuminazione, è stato constatato che l’impianto deve essere necessariamente sottoposto a verifiche strutturali a cura di una ditta specializzata. Accertamenti e verifiche che non si sono ancora concluse e che obbliga, fino alla definitiva messa in sicurezza della torre, a lasciare interdetta al passaggio pedonale e veicolare la zona interessata per tutelare la pubblica incolumità.

Il Comune di Foggia però, considerando il valore economico e sociale per la città dello svolgimento del mercato e le pesanti ricadute economiche di una sua chiusura per i commercianti che vi operano, ha inteso comunque autorizzare il regolare svolgimento del mercato settimanale provvedendo allo spostamento temporaneo e straordinario di 79 posteggi nelle zone adiacenti via Natola e l’ingresso del mercato. In particolare i 54 banchi dei commercianti di indumenti usati saranno collocati nuovamente nella medesima area che occupavano prima della riqualificazione del mercato.

I posteggi temporanei, indicati nell’ordinanza pubblicata sul sito internet del Comune, considerate la ristrettezza dei tempi nonché la oggettiva difficoltà di esatto tracciamento dei posti vendita, saranno occupati dagli ambulanti in base all’ordine di arrivo.

“La soluzione adottata – ha rimarcato il commissario Cardellicchio – è assolutamente straordinaria e strettamente limitata al tempo necessario a rimettere in sicurezza la zona interessata dalle anomale oscillazioni della torre d’illuminazione del piazzale di via Miranda”.