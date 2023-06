Foggia di nuovo senz’acqua, fioccano segnalazioni in diverse aree della città

Venerdì scorso è arrivata la comunicazione giubilante della fine dell’emergenza idrica a Foggia. Comune e Acquedotto hanno dichiarato di aver superato ogni criticità dopo la rottura di una condotta in via Napoli. “Grazie al lavoro intenso dei tecnici di Aqp sul bypass e sul ripristino della condotta sono stati mitigati al massimo i disagi garantendo un’erogazione idrica soddisfacente”, è scritto nell’ultima nota di Palazzo di Città.

Oggi, invece, fioccano segnalazioni di moltissimi cittadini indignati per via della mancanza di acqua nelle abitazioni. Decine di segnalazioni sono arrivate in redazione, eccone alcune: “Stamani dalle 8:30 in zona comparto Biccari nuovamente senza acqua”; “Zona stadio senza acqua”; “Senza acqua in diverse zone della città”.

