In tanti per “Ingannevole come l’amore”. A San Giovanni Rotondo giovani di tutta Italia si confrontano sulla nuzialità

Da tutta Italia a San Giovanni Rotondo. Nella terra di San Pio per parlare di amore sponsale. Sono state più di duecento le presenze presso un hotel del comune garganico accorse per la nuova edizione di Ingannevole come l’amore, il corso base per parlare ai giovani dell’amore, delle relazioni uomo-donna e della nuzialità riscoperta alla luce di una rinvigorita fede in Cristo.

Ma se descritta così qualcuno sta pensando ad un semplice convegno su tematiche affrontate in chiave religiosa si sbaglia di grosso: Ingannevole come l’amore è un corso di tre giorni, una full immersion in un’esplosione di gioia, amicizia, fede, riscoperta dell’altro e soprattutto tanto divertimento. Un’esperienza tutta da vivere che riunisce ogni anno, nelle varie città di Italia, tanti giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, migliorare la propria vita sentimentale da single o come coppia.

COME NASCE INGANNEVOLE COME L’AMORE | L’idea nasce da Mimmo e Cinzia, due laici che si amano e che hanno voglia di condividere con gli altri la bellezza del loro amore. Da Manfredonia, da quasi 10 anni, in più di venti città italiane, Ingannevole come l’amore porta gioia e nuove consapevolezze. Tutto inizia nel 2009 grazie a Mimmo Armiento e Cinzia Amoruso e dall’incontro con due frati francescani della zona, padre Roberto Palmisano e padre Mimmo Casulli, che desideravano realizzare qualche attività per i fidanzati della diocesi. Da quell’incontro nasce il primo dei progetti, ora chiamato “Ingannevole come l’amore – basic”, corso rivolto a coppie di fidanzati, giovanissimi sposi, ma anche single.

PARLARE D’AMORE AI GIOVANI | La novità di questo progetto – come riporta anche Vino Nuovo – sta nell’aver individuato come, sia dentro che fuori l’ambito ecclesiale, manchi un accompagnamento formativo all’amore, inteso come forma di qualsiasi relazione che voglia essere autentica e pienamente umana. Una vera rivoluzione considerando anche il disfattismo delle relazioni odierne e il numero crescente di divorzi. Ingannevole come l’amore diventa non solo come preparazione al matrimonio, ma anche e soprattutto come accompagnamento agli innamorati, ai single e a chi sente di voler imparare ad amare meglio e di più, sia dentro che fuori la Chiesa. Questo richiede anche che a condurre le proposte siano persone qualificate sul piano delle scienze delle relazioni umane. Non a caso Mimmo è uno psicoterapeuta. Certo, per alcuni può apparire un tentativo un po’ “fuori schema” e che risente un po’ dell’atmosfera pastorale d’oltre oceano. Ma in verità, già ora, i dati confermano che attraverso questa esperienza molte persone hanno ristabilito equilibrio in una storia zoppicante, hanno rianimato nella loro fede la dimensione di evangelizzazione, hanno incontrato Cristo da una angolatura insolita e fresca che è stata capace di dare loro un secondo inizio di vita ecclesiale.