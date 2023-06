Torna a Foggia e apre una birreria indipendente. “Familiare e accogliente con prodotti di qualità”

Nuova apertura a Foggia: in via Gramsci la nuova birreria indipendente di Giovanni Lavoro. Dopo alcune esperienze lavorative fuori città e dopo l’esperienza maturata attraverso le collaborazioni con alcuni locali importanti, Giovanni è tornato a casa sua, a Foggia, per realizzare il suo sogno: Ebbro è la sua birreria indipendente che regala un nuovo volto all’intrattenimento di via Gramsci. Il format, infatti, è quello di consentire a chi è in zona di potersi intrattenere con un aperitivo, oppure in serata, in un ambiente informale dove poter degustare pietanze accompagnate da un’ottima birra artiginale.

La birra infatti è la protagonista di Ebbro, il birrificio indipendente di Giovanni in cui offrire ai suoi clienti il meglio della sua selezione: “Ebbro è un pub classico, rustico, accogliente dove sorseggiare birre artigianali di qualità e cucina fresca senza pietanze congelate”.