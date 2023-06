Foggia a secco, forti disagi in numerosi quartieri. Il prefetto: “Guasto complesso, serviranno 24 ore circa”

“È una situazione di criticità, c’è un numero verde H24 per segnalazioni particolari”. Lo ha detto il prefetto di Foggia Maurizio Valiante durante l’unità di crisi organizzata in seguito alla rottura di una conduttura dell’Acquedotto Pugliese che ha lasciato senza acqua gran parte della città.

“Abbiamo considerato le questioni Asl e dei punti medici, si garantirà una collaborazione e un approvvigionamento dedicato. Alle scuole medie verrà garantita la collaborazione per fronteggiare ogni criticità. Il guasto è complesso. Per la soluzione del problema bisognerà attendere almeno 24 ore circa. Stiamo lavorando a situazioni alternative”. Valiante ha parlato anche della tecnica del “bypass”. “L’Acquedotto Pugliese ha avviato lavori per la costruzione di un bypass sulla rete idrica di Foggia per creare una via alternativa per l’approvvigionamento dell’acqua in attesa che venga ripristinata la normale erogazione idrica”.

Nessun allarme, al momento, al Policlinico Riuniti dove non si registra alcun disagio. L’acqua, riferiscono i tecnici, viene assicurata da una condotta differente rispetto a quella interessata dalla rottura. Mentre nell’ospedale D’Avanzo che è senz’acqua da ieri sera, l’approvvigionamento viene assicurato dalle autobotti predisposte dall’Acquedotto con l’ausilio dei vigili del fuoco. “Al momento non si è registrata alcuna situazione di disagio e l’attività ospedaliera è assicurata”, garantisce all’Ansa il direttore generale del Policlinico Giuseppe Pasqualone, che da ieri sera è in stretto contatto con l’area tecnica alla quale ha dato mandato di predisporre un report della situazione delle cisterne e riserve d’acqua.

Informati dal prefetto Cardellicchio anche il ministero dell’Interno e la protezione civile che seguono l’andamento dei lavori di ripristino ed assistenza alla popolazione. I tecnici intervenuti sono al lavoro per la individuazione del punto preciso della perdita. L’Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata, che per ora interessa gran parte della città, di “razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per limitare eventuali ulteriori disagi”. Nelle prossime ore sarà lo stesso Comune di Foggia a fornire aggiornamenti.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui