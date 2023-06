Lavoro nel Foggiano: 132 posizioni aperte in ambito agricolo, 55 nel settore turistico e 17 in quello industria

I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, segnalano, per il periodo che va dal 12 giugno – 19 giugno, un numero di offerte pari a 26 per un totale di 204 profili professionali richiesti. 132 sono le posizioni aperte in ambito agricolo, attestandosi come primo settore per numero di richieste di personale pervenute presso i CPI di Foggia e provincia: per azienda agricola di Foggia si cercano 20 carrellisti, 20 addetti alla cernita, 10 conduttori di generatori a vapore, 10 operai, 20 manutentori meccanici; per azienda in agro di Stornarella si cercano 10 tecnologi alimentari, 20 carrellisti, 20 addetti alla cernita; per cooperativa di mitilicoltura di Cagnano Varano si cercano 2 mitilicoltori.

Segue l’ambito turistico, con un numero di richieste di personale pari a 55 profili professionali: presso i centri alberghiero-ricettivi di Vieste si cercano 20 addetti ai mini club, 5 tecnici audio- luci/dj, 5 animatori turistici e 5 capi animatori, 15 istruttori sportivi/fitness, mentre a Cerignola si cercano 2 camerieri e 2 baristi. Nell’ambito sanitario si è alla ricerca di 1 fisioterapista presso uno studio di riabilitazione a San Severo.

Chiude il settore secondario con 17 posti vacanti: 2 manutentori a Marina di Lesina, 3 impiegati tecnici di d’automazione – PLC inverter a Manfredonia, 1 ingegnere edile o geometra a Cerignola, 1 geometra a San Severo, 1 elettricista/elettromeccanico a San Severo, 3 falegnami ad Apricena, 1 barbiere/parrucchiere a Foggia, 1 addetto alle vendite a San Severo e 5 a Vieste.

Tutte le offerte e i dettagli sono reperibili sul sito “Lavoro per te” della regione Puglia. Nella sezione “consulta le offerte” è possibile cercare gli annunci di lavoro per professione o per città. Cliccando su un’offerta è possibile candidarsi con l’apposito tasto e inviare il proprio CV. I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e disponibili ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.

Si segnalano due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato (disabili): 5 unità (art.1 L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Usciere e 2 unità (art.18,c.2, L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Messo Comunale presso il Comune di San Severo. I bandi e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Sintesi Foggia. È possibile candidarsi a partire dalle 8:30 del 26 giugno fino alle 12:30 del 13 luglio.