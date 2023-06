“Una nuova stagione” per i bancari della provincia di Foggia. Presentazione della piattaforma di rinnovo del Ccnl Abi

Pronti al rinnovo contrattuale, i bancari si preparano a convocare i lavoratori e le lavoratrici della provincia di Foggia per la votazione della piattaforma condivisa dalle cinque organizzazioni sindacali. La presentazione della piattaforma di rinnovo del Ccnl Abi ha come slogan: “Una nuova stagione per retribuzioni, diritti, tutele, occupazione e gestione delle trasformazioni”.

Ecco il calendario delle assemblee del personale delle aziende del settore ABI del Foggiano. Martedì 6 giugno a San Severo appuntamento presso la Sala Teatro dell’Istituto Comprensivo Suore Sacramentine di Bergamo in via San Marco Evangelista 4, per tutta la durata dell’intero orario pomeridiano, con il personale con prestazione di lavoro a tempo pieno delle unità produttive di: Apricena, Cagnano Varano, Casalvecchio di Puglia, Chieuti, Lesina, Peschici, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore e Vico del Gargano.

Mercoledì 7 a Manfredonia, presso il Palazzo dei Celestini-Biblioteca Comunale in Corso Manfredi 22, per tutta la durata dell’intero orario pomeridiano, ci sarà il personale con prestazione di lavoro a tempo pieno delle unità produttive di: Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e Vieste.

Giovedì 8 giugno a Foggia, presso la sala Sala Conferenze della Formedil in via Napoli km. 3,800, per tutta la durata dell’intero orario pomeridiano, sarà la volta del personale con prestazione di lavoro a tempo pieno delle unità produttive di: Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Cerignola, Deliceto, Foggia, Lucera, Orta Nova, Pietra Montecorvino, Sant’Agata di Puglia, Stornara, Stornarella e Troia.

Infine, martedì 20 giugno, sempre a Foggia, dalle ore 8:30 alle ore 11 presso la sala riunioni della Cisl di Foggia, in via Trento 42, appuntamento con il Personale con prestazione di lavoro a tempo parziale di Foggia e provincia.

Sarà consentita la partecipazione della totalità del personale, anche delle unità produttive minori, in quanto non ci sarà l’obbligo di garantire l’operatività pomeridiana di sportello.

“Consapevoli dell’importanza delle argomentazioni da trattare – si legge nel manifesto dei sindaci -, raccomandiamo fin d’ora a colleghe e colleghi un’ampia partecipazione rispetto alle iniziative in calendario”.