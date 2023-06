“Mens sana in corpore sano”. Capitanata protagonista per celebrare la Giornata Nazionale dello Sport

Capitanata protagonista per celebrare la Giornata Nazionale dello Sport. Grande festa a Pietramontecorvino con diverse società sportive, tra cui l’A.S.D. Pietramontecorvino Calcio, l’A.S.D. Origreen Monte Sambuco, l’A.P.S. Just Free Time e l’A.S.D. Martial Art System e la cooperativa Parco Avventura Pila Sant’Onofrio. L’atmosfera festosa ha fatto da cornice ad una serie di attività sportive e ludiche che si sono svolte nelle varie aree appositamente allestite. Si è assistito ad una silloge di sport diversissimi tra loro, con il divertimento e lo stare insieme, connubio vincente. Tra le varie attività sportive effettuate ricordiamo la pallavolo, il calcio, l’orienteering e le arti marziali, sport a cui è stata affiancata anche l’animazione itinerante Pignalandia per i più piccoli. La riuscita della giornata grazie anche alla collaborazione e la cooperazione tra le varie associazioni sportive.

Partner dell’evento: Associazione culturale Terravecchia in folk; Moto Club Aquile, l’A.S.D. Attiva-Mente, Torre Normanna di Pietramontecorvino, la Pro Loco di Pietramontecorvino, Associazione Terramia Un evento ben riuscito anche grazie ai privati: Rinaldo Motors, la R.S.A. Maria SS. della Serritella, la R.S.A. Villa Rosa, l’A.S.D. Piergiorgio Frassati e il comune di Pietramontecorvino. Un appuntamento che ha dato modo sia ai più piccoli che ai più grandi di passare una giornata diversa, ricordando e celebrando quelle attività fisiche e ludiche che permettono di avere la “mens sana in corpore sano”.