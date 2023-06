Apre nuovo Enel Store a Foggia: consulenza per energia, fotovoltaico e internet

Offerte, allacci, subentri, volture, informazioni e anche pagamenti delle bollette di forniture elettriche. E poi possibilità di acquisto di climatizzatori, caldaie, impianti fotovoltaici, a prezzi competitivi e inclusa l’installazione. Fino ad arrivare alla proposta di offerte per la connessione internet ultraveloce.



Sarà possibile trovare questi servizi, e molti altri ancora, nel nuovo Spazio Enel Partner di Foggia, aperto da qualche giorno in via Vittime Civili 26/28. Qui sarà possibile risolvere ogni dubbio, porre domande, chiedere consigli, sfruttare nuove occasioni.



Il nuovo Spazio Enel Partner è aperto ogni giorno dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30 (ad eccezione del sabato, quando apre i battenti solo di mattina dalle 8.30 alle 12.30). Il Sep, peraltro, rappresenta l’ennesimo momento di crescita di una famiglia larga e unita, ovvero la famiglia Iti Service.

Sono 16 oggi gli Spazi Enel Partner che fanno parte del gruppo: due a Molfetta, Bitonto, Andria e Altamura, uno a Giovinazzo, Potenza, San Giovanni Rotondo, San Severo, Corato, Palese e San Marco in Lamis.



Operatori e operatrici dello Spazio Enel saranno a completa disposizione dei clienti. Tante le sorprese e le iniziative, numerose le offerte e le idee per semplificare la vita di tutti. E, nel corso del tempo, non mancheranno eventi e simpatici momenti di condivisione.

Perché in fin dei conti lo Spazio Enel Partner vuol essere proprio questo: ambiente di vita vissuta, di confronto e sorrisi. Oltre che ovviamente di risposta e proposta.