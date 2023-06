Emozioni a Foggia per la lezione finale di “RIP” sul palco del Teatro dei Limoni. Protagonisti utenti di Ulepe e volontari 

Grandi emozioni, lo scorso 30 maggio, sul palco del Teatro dei Limoni per la “lezione aperta” organizzata a conclusione del progetto RIP. (Riparliamo – Ripariamo – Ripartiamo), ultima tappa della “Festa del volontariato” del CSV Foggia.

Il progetto, realizzato da Ulepe Foggia, Csv Foggia e Teatro dei Limoni, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, si è sviluppato nell’arco di tre mesi con lezioni di mimo e improvvisazione, scrittura creativa, dizione e recitazione.

Protagonisti del percorso, persone entrate in conflitto con la legge individuate dall’Ulepe Foggia e volontari in servizio civile e dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, che hanno potuto confrontarsi con i docenti Roberto Galano, Giuseppe Rascio e Leonardo Losavio negli spazi messi a disposizione dal Csv Foggia.

“Allo scopo di valutare i limiti e gli equilibri del gruppo di teatro creativo – spiegano gli organizzatori – è stata organizzata una fase preliminare in cui sono state integrate anche le persone all’apparenza più ‘difficili’ o esigenti. Questa prima fase, organizzata presso l’Ulepe in collaborazione con il Csv Foggia, è stata utile agli operatori teatrali che, con sensibilità ed attenzione, sono diventati parte integrante del gruppo e non elementi esterni di monitoraggio e controllo. I beneficiari del progetto sono stati incoraggiati dal divertimento e dall’entusiasmo di una o più guide esperte, con il supporto dei volontari, che si sono mostrati felici di partecipare in prima persona, di giocare seriamente e di interessarsi al lavoro teatrale del gruppo”.

Nella fase laboratoriale vera e propria i partecipanti sono stati indirizzati verso la drammatizzazione di storie reali o di pura fantasia, attraverso la narrazione verbale ed una serie di esercizi singoli e soprattutto di gruppo. Tutti si sono messi in gioco, esplorando emozioni e percorsi interiori.

“Obiettivi principali del progetto – sottolineano dal Csv Foggia – sono stati il miglioramento della capacità di compiere scelte nella legalità; la creazione di azioni collettive finalizzate alla promozione del bene comune; la promozione della crescita di un pensiero formativo; la costruzione di un ‘ponte educativo’, partendo da vissuti personali dolorosi e la ricucitura di strappi individuali e di comunità. Ringraziamo i professionisti del Teatro dei Limoni per la passione con cui hanno realizzato questo progetto e la direttrice e le funzionarie di servizio sociale dell’Ulepe Foggia per la preziosa collaborazione. Un plauso particolare va alla Fondazione dei Monti Uniti, al presidente Aldo Ligustro e al CdA per l’attenzione e la sensibilità da sempre mostrate nei confronti di progetti dall’alto valore rieducativo e inclusivo. Siamo orgogliosi del percorso fatto da Angelica, Stephanie, Antonio, Luigi, Benedetto, Ernesto e Michele”. Vista l’ottima riuscita del progetto, i partner sono al lavoro per l’attivazione di un nuovo laboratorio teatrale, arricchito dall’esperienza di questa prima edizione sperimentale.