Foggia ricorda l’amato Giancarlo Ravidà, terzo memorial a lui dedicato. Sport come strumento di integrazione

L’AIDO, al fine di promuovere la cultura del dono e fornire le giuste informazioni a potenziali donatori, organizza il “Terzo Memorial Giancarlo Ravidà”, in programma martedì 6 giugno 2023, alle ore 18.00, presso la palestra comunale “Russo” di Via Guido D’Orso a Foggia.

“Lo sport è un fondamentale strumento di integrazione sociale – spiegano gli organizzatori – ed è per questo che abbiamo pensato di realizzare un progetto ludico-inclusivo che veda impegnati ragazzi normodotati e ragazzi con disabilità, in un torneo di basket”.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule sezione provinciale Foggia (Via N. Sauro n. 1 – tel. 615606), in collaborazione con ASD Lions Academy, Fenice Basket Foggia, Cooperativa Sociale Cammina con noi, Sanità + e CSV Foggia

Faranno parte del torneo le squadre curate dal coach Danilo Lamacchia. L’ingresso è libero, la cittadinanza è invitata.

