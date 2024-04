“Annuncio la candidatura di Anna Grazia Maraschio alle europee”. Lo ha detto il presidente di Sinistra Italiana, Nichi Vendola, nel corso di una conferenza stampa a Bari. Maraschio, ex assessora all’Ambiente della Regione Puglia, “è stata privata della delega dal governatore Michele Emiliano“, all’esito delle ultime vicende politiche e giudiziarie che hanno investito la Regione. “Mi ha colpito – ha detto Vendola – che quando Conte ha fatto la sua conferenza stampa citando le cose positive fatte in Puglia in questi anni, ha fatto riferimento al lavoro di Maraschio”. (Ansa)