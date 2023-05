Magazzinieri, salumieri, fabbri e molto altro ancora. Le figure professionali richieste dalle aziende del Foggiano

Figure professionali cercasi: le aziende della provincia di Foggia si sono affidate ai Centri per l’Impiego per soddisfare le proprie esigenze di personale sia per il settore agricolo sia per i settori industriale/artigianale e turistico. Nel settore primario si cercano braccianti agricoli e magazzinieri per una società cooperativa di San Marco in Lamis. Carpentieri edili a Foggia, fabbro saldatore e operaio di carpenteria metallica a Biccari, conducenti mezzi pesanti e macchine movimento terra a Troia, un addetto al banco salumeria a San Severo. Nel settore turistico la richiesta di personale riguarda camerieri a Vieste e Cerignola, aiuto cuochi a Foggia, Vieste e Peschici, baristi a Orta Nova, Lesina e Vieste, addetti alla cucina a Lesina, lavapiatti a Rodi Garganico.

Due offerte lavorative sono riservate agli iscritti al Collocamento mirato per la ricerca di due addetti alle operazioni ausiliarie di vendita (un posto riservato a disabili – ex art.1, c.1, L.68/99 – e uno a categorie svantaggiate quali orfani, vedovi, profughi… – ex art.18 c.2, L.68/99). Il modulo di candidatura, da inviare entro il 01 giugno, è disponibile sulla home page del sito Sintesi Foggia.

Tutti gli annunci di lavoro, pubblicati nella settimana 15-22 maggio, sono disponibili sul portale regionale “Lavoro per te – Puglia”, dove è possibile creare un profilo accedendo con SPID, inserire il curriculum vitae e inviare con un clic la propria candidatura. Se non si è in possesso dello SPID è possibile inviare il proprio CV all’indirizzo mail segnalato nei contatti della vacancy.

I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono disponibili per cittadini e aziende ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia. Si segnala che sul sito Sistema Puglia EURES sono presenti annunci di lavoro in città di tutta Europa.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. www.arpal.regione.puglia.it