Si sono svolti i sorteggi playoff di Serie C. Dopo la clamorosa vittoria in rimonta sul Cerignola, il Foggia deve guardare avanti per continuare il sogno promozione. Prossima sfida contro il Crotone. Ecco il programma del 2° turno playoff fase nazionale. Le gare di andata si giocheranno il 27 maggio, il ritorno il 31. Questi gli accoppiamenti: Pescara-Virtus Entella, Lecco-Pordenone, Foggia-Crotone, Vicenza-Cesena.