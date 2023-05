Si blocca ascensore dell’Università di Foggia, in sei bloccati per 45 minuti. Sul posto tecnici e vigili del fuoco

Attimi di paura per sei persone nella sede dell’Università di Foggia in via Gramsci. Nel giorno della presentazione della squadra di governo del neo rettore, Lorenzo Lo Muzio, si è bloccato uno degli ascensori dell’edificio. Sei persone, tra cui docenti, studenti e giornalisti che si stavano recando al sesto piano per seguire l’evento, sono rimaste bloccate dalle ore 11 alle 11:45. In preda al timore, i sei hanno allertato i tecnici tramite il campanello dell’ascensore e poi, viste le lungaggini dei soccorsi, anche i vigili del fuoco. Lieto fine con lo sblocco dell’ascensore, portato al settimo piano e disattivato per consentire l’apertura. Motivo del guasto, la rottura di una cinghia.