Manfredonia in Delirio! I rigori regalano ai biancazzurri la promozione in Serie D. Esplode la festa

Il Manfredonia riconquista la serie D. Sul neutro di Fasano, davanti ad oltre mille tifosi giunti dal Gargano, i biancocelesti battono il Gallipoli ai calci di rigore e regalano la festa al presidente Di Benedetto che ha riportato gioia ed entusiasmo in riva al Golfo nonostante per quasi tutta la stagione il Manfredonia sia stato costretto a giocare in giro per la Puglia. La partita finisce 1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari. Ai rigori la formazione di De Candia si impone per 5-4. Decisivo l’errore dal dischetto del gallipolino Fruci che spedisce alle stelle il tiro dagli undici metri. A segno per il Manfredonia Montrone, Giambuzzi, Biason e Lobosco. Errore di Lopez. A fine gara i tifosi sipontini hanno esposto uno striscione di vicinanza al presidente Di Benedetto, il vero artefice insieme al tecnico De Candia a tutti i giocatori della promozione in D.