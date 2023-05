Maltempo, frane e smottamenti nel Foggiano. A rischio le coltivazioni di pomodoro e ciliegie

Alluvioni e frane piegano l’Emilia Romagna, ma il maltempo che si protrae ormai dall’inizio di maggio inizia a causare danni anche in Puglia dove pare compromesso il raccolto delle ciliegie e dove anche la coltivazione del pomodoro è a forte rischio. In provincia di Foggia torna la paura frane e smottamenti, soprattutto sui Monti Dauni dove a causa delle abbondanti precipitazioni emerge nuovamente il fenomeno del dissesto idrogeologico, uno dei problemi cronici del territorio foggiano. Su alcune strade del versante meridionale dell’Appennino dauno, da poco asfaltate, si sono aperte le solite frane, a dimostrazione che il lavoro di messa in sicurezza è stato fatto in maniera superficiale.