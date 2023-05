Torna la Festa del Volontariato. Con il Csv Foggia quattro tappe per promuovere il Terzo Settore

Quattro giornate, 60 associazioni, 5 convegni, un seminario e un concorso artistico. E ancora, un laboratorio teatrale, “finestre” per raccontarsi, incontri di sensibilizzazione con gli studenti; artisti di strada, musicisti, danze. Sono solo alcuni degli ingredienti della XVI edizione della “Festa del Volontariato”, organizzata dal CSV Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.

L’appuntamento in Piazza Giordano è per sabato 27 e domenica 28 maggio 2023, ma la manifestazione – dedicata alla memoria di don Lorenzo Milani, nel centenario della nascita – si aprirà due giorni prima, in un’aula dell’Università di Foggia, partner dell’iniziativa.

L’ESECUZIONE SENZA SBARRE DELLA PENA – Giovedì 25 maggio, presso il Dipartimento di Studi Umanisti in Via Arpi (aula 5), è in programma il seminario “ENEA – L’ULEPE e le realtà territoriali nell’esecuzione senza sbarre della pena”, organizzato nell’ambito del progetto “SALE per PEPE – Solidarietà Accompagnamento Legalità Empatia per Persone (in) Esecuzione Penale Esterna”, per il mese della giustizia riparativa dei CSV.

Dopo i saluti di Pasquale Marchese, presidente del CSV Foggia, dialogheranno Mirella Malcangi, direttore dell’ULEPE Foggia (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna) e Guido Colaiacovo, docente di diritto penitenziario dell’Unifg. Interverrà Roberto Galano, direttore artistico del Teatro dei Limoni, con una testimonianza sul progetto “Rip. (Riparliamo – Ripariamo – Ripartiamo)”. Parteciperanno le classi 3F e 4G dell’Istituto Tecnico “Notarangelo Rosati”.

LA DUE GIORNI IN PIAZZA – In Piazza Giordano gli stand apriranno alle ore 9.00 di sabato 27 maggio; alle ore 9.15, nella saletta convegni, si terrà l’incontro con gli studenti sul tema “La cultura del dono in tre A (ADMO, AVIS, AIDO)”, con la partecipazione di Dino La Cecilia; a seguire, alle ore 11.00, ci sarà la premiazione del concorso artistico “L’arte per la vita”; alle ore 12.00, una finestra sul volontariato: le associazioni si raccontano. Gli stand riapriranno alle ore 17.00, in occasione dell’inizio del convegno dal titolo “Affido e adozione: nuove sfide dell’accoglienza familiare”, a cura del Centro Famiglie San Riccardo Pampuri; a seguire, alle 19.00, si terrà il convegno “Sport, benessere e qualità della vita” a cura del Forum Provinciale del Terzo Settore. In piazza ci saranno eventi di animazione per i più piccoli e artisti di strada; alle ore 20.00, melodie tra le statue di Piazza Giordano con “La magia della musica”, a cura di Hathor trio, con la partecipazione del soprano Catia Palermo.

Domenica 28 maggio, alle ore 9.00, apertura stand e convegno “Le colonie feline amate dai foggiani”, a cura di Fare Ambiente. A seguire, alle ore 11.00, una finestra sul volontariato: le associazioni si raccontano. Dopo la pausa pranzo, gli stand riapriranno alle ore 17.00; un quarto d’ora più tardi, si terrà il convegno “Il ruolo del volontariato per costruire insieme una città solidale”, in collaborazione con il Movi. Alle 19.00, si terrà il convegno “L’integrazione tra la ASL Foggia ed il Terzo Settore negli interventi TAA (Terapie Assistite con gli animali)”, a cura de Il Veliero; alle 20.00, animazione con musica e danze a cura di Ethnos.

LIBERA MESSA IN SCENA – Mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 18.00, presso il Teatro dei Limoni (Via Giardino, 21), ultima tappa della manifestazione con una “lezione aperta”. Sul palco, alcuni corsisti del laboratorio teatrale R.I.P. (Riparliamo, Ripariamo, Ripartiamo), destinato a persone entrate in carico all’ULEPE di Foggia. Particolare attenzione durante il percorso progettuale, realizzato da CSV Foggia, ULEPE, Teatro dei Limoni, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, è stata dedicata al tema della rieducazione, della “ricucitura dello strappo” con la comunità di riferimento e al tema del dono.

LA RETE DI ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI – Sono partner della “Festa del Volontariato”, Regione Puglia, Consulta Provinciale per la Legalità, ULEPE Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Università di Foggia, San Riccardo Pampuri, Forum provinciale del Terzo Settore, Humus e Teatro dei Limoni. Partecipano alla manifestazione ACLI provinciali di Foggia APS, OdV Mario Del Sordo, Gruppo Protezione Civile ANFI Foggia, Legambiente Foggia, Arci – Arciragazzi e Arci Servizio Civile; Cittadinanzattiva APS, ATE OdV Foggia; CISA; APS So’Bellicos; AIL Foggia OdV; AGEDO/FG Gabriele Scalfarotto; OdV Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli; ABC Foggia; Mo.Vi. Foggia; Ass. Don Fausto Parisi; AVO Don Uva Foggia OdV; AVIS Comunale Foggia; AUSER Foggia OdV; Genoveffa De Troia; Comitato UNICEF Foggia; Costruisci la tua idea; Amici di Famiglia APS; Fare Ambiente Laboratorio Verde Foggia; ADMO Puglia; OdV Pompieri Volontario e Protezione Civile A. Gramazio; Radio Club G. Marconi; ANDOS Comitato di Foggia OdV; Adiconsum Puglia APS; Confraternita di Misericordia di Orta Nova; Fondazione ANT; AIDO Foggia OdV; Missionari di Bigene OdV; Adiconsum Puglia APS; OdV GAMA Oncologico; CISOM Ordine di Malta; Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Foggia; Èthnos APS; OdV Alla Salute; Ente Proloco ed Associazioni Puglia Aps; Fondazione Buon Samaritano – Fondo di Solidarietà Antiusura; Associazione Parkinson Foggia; Radio Club G. Cavalli – SER Lucera; 136° Club Frecce Tricolori Foggia APS; Ass. Comunità sulla strada di Emmaus; I Diversabili OdV; Ass. Prov. OdV Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; ASD Piergiorgio Frassati; Modavi Foggia OdV; Croce Azzurra; Centro Culturale Madre Teresa di Calcutta Aps; ANFFAS; Il Veliero; Parrocchia Gesù e Maria; Caritas Diocesana Foggia – Bovino; AVRV Roseto Valfortore; L’albero della vita; AISM Foggia; Solidaunia – la Daunia per il Mondo Onlus.