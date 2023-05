Francesca Ricciardi, 100 anni a gennaio scorso è una delle diverse centenarie che vivono ad Anzano di Puglia. Francesca non ha mai mancato un appuntamento al seggio elettorale in tutta la sua vita. Nonostante la pioggia e il freddo questa mattina si è recata alle urne per esprimere la propria preferenza. “Bisogna far valere i propri diritti e votare con giudizio e coscienza. L’ho sempre fatto ed è il consiglio che rivolgo soprattutto ai giovani dei nostri paesi”.