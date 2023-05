“Sei fortissimo!”, baby talento foggiano posta sui social video in cui suona “Easy Lady” e arrivano le lodi di Ivana Spagna

Un video postato per la “Drum Night” della scuola del maestro Francesco Roccia, di Ascoli Satriano (Foggia), ha sorpreso Ivana Spagna, che con un messaggio ha riempito di lodi il baby talento Michael (@michaelmdrummer2016 su YouTube). “Ho visto il tuo video e ci tenevo tanto a dirti che sei fortissimo – ha commentato la nota cantautrice -, sei una carica pazzesca, hai un’energia incredibile e sei bellissimo”.

L’esibizione è stata pubblicata per promuovere l’evento serale del 9 luglio prossimo, con la “Drum 100” nella quale verranno proposti brani sugli anni ottanta, tra i quali “Easy Lady”. “Ci tengo anche a raccontarvi un piccolo aneddoto a proposito di questo brano – ha commentato Roccia -. Michael, uno dei miei alunni tra i più talentuosi, ha postato sul suo profilo un video in cui suonava ‘Easy Lady’ e ha ricevuto un commento entusiasmante con i complimenti proprio di Ivana Spagna. Un episodio che ha riempito me, Michael e tutta la sua famiglia di orgoglio. Emozioni che solo la musica sa regalare”. Del resto, solo qualche giorno fa sono arrivati i complimenti di Matt Laug, batterista di Vasco Rossi, per Lucrezia Benedetto, altro giovane talento della stessa scuola. Insomma, non proprio una casualità.