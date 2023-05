Assalto al caveau Mondialpol, chieste 33 condanne per 341 anni. Cerignolani e garganici tra gli imputati

I pubblici ministeri della Dda di Brescia Teodoro Catananti ed Erica Battaglia hanno chiesto condanne per 341 anni di carcere complessivi per 33 imputati coinvolti nell’assalto fallito nel marzo 2022 al caveau Mondialpol di Calcinatello (Brescia) che avrebbe potuto fruttare 83 milioni di euro. Alcuni imputati sono di Cerignola e del Gargano, altri sono legati a cosche della ‘ndrangheta calabrese, oltre ai basisti bresciani. Per tutti era già caduta l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.