Primarie Pd, ampia partecipazione a Foggia. “Gli elettori ora vogliono riprendersi il Comune”

Quando sono le 12 allo Scillitani di Foggia è ampia la partecipazione per le Primarie aperte del Pd con le quali si selezionerà il nuovo segretario nazionale del partito.

La sfida è tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, che sono riusciti nell’impresa di far ritornare tanti elettori del centrosinistra.

Tanti volti nuovi in fila e i ritorni celebri, come il primario Ciro Mundi. Corposa la presenza della società civile impegnata sul fronte legalitariolegalitario, moltissimi gli ex vendoliani in supporto a Schlein. In coda anche il presidente della Fondazione Monti Uniti Aldo Ligustro, indicato da qualcuno come potenziale candidato sindaco, e Giulio Scapato, che sarà indicato dal Partito socialista al tavolo a Foggia.

Soddisfatto il segretario cittadino Davide Emanuele. “Questo appuntamento è sentito come un congresso costituente del Pd e di tutto il centrosinistra. Anche lo scioglimento di Foggia incide, gli elettori chiedono che il Comune torni a guida Pd dopo l’onta delle infiltrazioni mafiose targate centrodestra”. Si vota fino alle 20 di questa sera.