Zeman III a Pescara, il tecnico boemo pronto a tornare. Contratto di un anno con rinnovo in caso di promozione

Zdenek Zeman parte terza. Il tecnico boemo torna a Pescara per sostituire l’attuale allenatore Alberto Colombo uscito sconfitto ieri dal campo del Cerignola. Ben quattro volte allenatore del Foggia (l’ultima nella stagione 2021/2022), due volte sulla panchina della Roma. E adesso la terza esperienza a Pescara.

Gli abruzzesi sono terzi in classifica nel Girone C della Serie C, lo stesso del Foggia, ma nelle ultime 5 partite sono arrivati tre pareggi, una sconfitta e una sola vittoria. Zeman firmerà un contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di promozione.