Laghi di Lesina e Varano a rischio estinzione. Gli esperti: “Molto preoccupati, crollata anche l’economia”

Laghi di Lesina e Varano a rischio estinzione. Dopo la secca creatasi nel Lago di Varano, anche a Lesina si sta verificandosi la stessa cosa. Alla base di tutto le scarse precipitazioni avute nel corso dell’anno, ma soprattutto lo scarso ricambio idrico laguna-mare. Le condizioni critiche in cui versano le lagune garganiche è stato denunciato più volte in questi mesi dal CNR – IRBIM.

“Sono mesi che denunciamo che gli ecosistemi lagunari del Gargano sono in sofferenza a causa dell’inefficienza dei canali. A questo – spiega la biologa marina Lucrezia Cilenti – si aggiunge il fenomeno delle maree che è tipico in questo periodo dell’anno. Poi c’è anche la siccità che contribuisce e non poco. Quindi scarse precipitazioni nell’entroterra garganico e assenza di ricambio di acqua mare-lago. Urge liberare queste foci per permettere l’ingresso dell’acqua di mare e ossigenare le due lagune di Lesina e Varano. I danni sono tanti a causa della secca, ad iniziare dalla moria di pesci. Siamo molto preoccupati perchè di questo passo queste lagune tendono a scomparire. Purtroppo anche l’economia legata ai due laghi è crollata: a Varano è in crisi l’ostricoltura e a Lesina si pesca molto meno”.