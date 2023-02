Lo Zuretti “vietato”, proposto flash mob con gli animali. Mainiero: “Gestione padronale”. E attacca i commissari

A Foggia tiene banco il caso Zuretti dopo il video choc di un’aggressione nel piazzale del parcheggio. Sul web monta lo sdegno e c’è già chi – sulla pagina de La Società Civile – propone un flash mob con la presenza degli animali.

Intanto, sulla vicenda è intervenuto anche l’ex consigliere comunale, Giuseppe Mainiero: “Lo avevo denunciato in tempi non sospetti. Ma evidentemente ai commissari quello che accade nell’area del parcheggio Zuretti non interessa. Per loro, probabilmente, gli atteggiamenti padronali esercitati su un’area pubblica non hanno alcuna importanza. Il video che sta girando in rete in queste ore, che riprende uno scontro fisico su quella porzione di piazza, conferma ciò che dissi all’epoca: bisogna intervenire con urgenza per mettere ordine in una situazione che sta degenerando, giorno dopo giorno. Mi scuseranno i gestori del parcheggio, ma non hanno alcuna rilevanza le loro dichiarazioni e le loro difese d’ufficio.

Non è tollerabile in alcun modo che il passaggio su un’area pubblica sia inibito ai possessori di un cane. Non è possibile che i proprietari di cani vengano allontanati – ed a volte insultati – con comportamenti tra la maleducazione e la prevaricazione. Molteplici casi di cui hanno parlato tanti cittadini, descrivendo esattamente la stessa dinamica e le stesse circostanze. Una coincidenza che faccio fatica a pensare possa essere una specie di messinscena organizzata per denigrare chi “cura” la piazza sovrastante il parcheggio.

Soprattutto – e questo è ancor più grave – non è tollerabile che, dopo innumerevoli segnalazioni circa questo modo di fare da parte di coloro i quali credono di essere i padroni della piazza, a Palazzo di Città si continui a fare finta di niente. Basta con questa sciatteria e con questo pressappochismo – evidenzia Mainiero -. Basta con questo modo di amministrare, come se ai Commissari di ciò che accade a Foggia interessasse poco o nulla. In quell’area del centro cittadino vanno ripristinate le regole, perché oggi, a guardare quelle immagini, pare le si calpesti quotidianamente. Peraltro anche ostentando un non meglio precisato ‘diritto di proprietà’ dell’area derivante dall’aver ricevuto in concessione la gestione della piazza, oltre che del parcheggio. Ecco, visto che al Comune la Commissione mi pare del tutto incapace di realizzare quella bonifica dell’Ente per cui è stata incaricata dal Ministero dell’Interno, è troppo chiede che almeno si occupi di far rispettare la legalità dove è necessario fuori dal palazzo? Perché quello che tutti i Foggiani hanno visto, e che molti hanno tristemente vissuto in prima persona, è letteralmente scandaloso. Sono sempre più convinto – conclude l’ex consigliere – che il termine di questa fallimentare esperienza commissariale sarà una liberazione per Foggia”.