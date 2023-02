Superenalotto, dal tabaccaio più anziano d’Italia la vincita record di Foggia. “Qui vengono in tanti a giocare”

Una delle 7 vincite al Superenalotto in Puglia è stata realizzata a Foggia, presso la Tabaccheria – Ricevitoria di Nardino Impagniatiello in via Crispi dove il fortunato vincitore ha portato a casa ben 4.123.704,71 euro. Al momento il nome non si conosce e difficilmente verrà allo scoperto. Non si sbottona nemmeno il titolare della tabaccheria, e nemmeno chi è convinto di averlo visto acquistare la quota. “Non posso dirvi nulla su chi ha vinto, non ho la minima idea. Nella mia ricevitoria ogni giorno viene tantissima gente a giocare, anche di altre città”.

Nardino Impagniatiello ha 89 anni ed è titolare da ben 60 anni. “Questa è la tabaccheria più vecchia di Foggia, e come titolare di licenza sono il più anziano d’Italia”. Nella tabaccheria incontriamo anche chi gioca abitualmente al Superenalotto e che in questa occasione non ha voluto acquistare la quota. “Che rabbia, non potete immaginare come mi sento oggi. Sono arrabbiatissimo. Il biglietto vincente l’ho pure guardato in faccia. Mi ha tratto in inganno il numero elevato di quote”.