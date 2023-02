Pd Foggia, si cambia: D’Arienzo nuovo segretario provinciale. Azzarone: “Una forza, non ci deluderà”

Tempo di cambiamenti nel Pd foggiano. Lia Azzarone lascia il timone di segretaria provinciale al sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo. È quanto deciso nell’ambito del VI° Congresso del Partito Democratico.

È la stessa Azzarone ad ufficializzare la notizia sui social: “Dire grazie non è abbastanza per esprimere tutta la gratitudine che sento per voi – scrive -. Spero un giorno di poter ricambiare, anche solo in minima parte. Grazie a tutti gli iscritti, ai segretari, agli amministratori. Pierpaolo è la più grande scommessa e non ci deluderà, lui è già una forza! Forza Davide (il segretario cittadino a Foggia, Davide Emanuele, ndr), siamo tutti al tuo fianco. Auguri al nostro Pd”. (In foto, D’Arienzo e Azzarone; sullo sfondo, un momento del Congresso)

