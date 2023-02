Beffa finale per il Foggia, i rossoneri sfiorano il colpo a Crotone. Sfortunata deviazione di Garattoni

Beffa finale per un buon Foggia che sul campo del Crotone stava compiendo l’impresa. A vanificare la gioia del successo uno sfortunato autogol di Garattoni a due minuti dal 90’, dopo che i rossoneri, passati in vantaggio con Frigerio ad inizio ripresa, stavano controllando la partita. Primo tempo all’insegna dell’equilibrio con le due squadre che badano essenzialmente a non prenderle, con il Foggia pericoloso in contropiede. Nella ripresa al 9’ la formazione di Fabio Gallo la sblocca: cross di Schenetti per Frigerio che insacca alle spalle del portiere rossoblu. Il Crotone subisce il colpo e il Foggia per poco non trova la rete del raddoppio con un’altra bella azione di ripartenza che vede protagonisti Garattoni e Schenetti con quest’ultimo che chiama al miracolo l’estremo calabrese.

Inizia la reazione dei padroni di casa che prima vanno vicini al pareggio con Cuomo (bravo il portiere rossonero Thiam a salvare la propria porta) e poi ristabiliscono la parità all’88’ con Golemic, complice una sfortunata deviazione di Garattoni. Per il Foggia è il secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Gelbison. In classifica, in attesa delle gare di domani, i rossoneri conservano la quarta posizione dietro a Catanzaro, lo stesso Crotone e il Pescara.

Tabellino e pagelle (da Italpress)

CROTONE-FOGGIA 1-1 (TABELLINO) CROTONE (4-3-3): Dini 7; Calapai 5 (40′ st Papini sv), Golemic 5.5, Cuomo 5, Crialese 4.5; Awua 5.5 (14′ st Carraro 5.5), Petriccione 5.5, Vitale 4.5 (26′ st D’Errico 5.5); Pannitteri 5 (1′ st Kargbo 6), D’Ursi 5, Tribuzzi 5.5. In panchina: Branduani, Gattuso, Bove, Gigliotti, Spaltro, Ranieri. Allenatore: Lerda 5. FOGGIA (3-5-2): Thiam 6.5; Leo 6, Di Pasquale 6.5, Rutjens 6; Garattoni 5.5, Frigerio 7, Petermann 6, Schenetti 6 (26′ st Bjarkason 6), Rizzo; Iacoponi 5 (37′ st Peralta 6), Ogunseye 6. In panchina: Nobile, Pirrò, Kontek, Markic, Battimelli, Odjer, Capogna. Allenatore: Gallo 6. ARBITRO: Galipò di Firenze 6. RETI: 9′ st Frigerio, 44′ st aut. Garattoni. NOTE: pomeriggio freddo, terreno in buone condizioni. Spettatori: 4.152. Ammoniti: Golemic, Thiam, Garattoni, Frigerio, Rutjens. Angoli: 4-3. Recupero: 0′; 5′.